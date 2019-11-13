Tepside kumpir tarifi

En sevilen sokak lezzetlerinin başında gelir kumpir. Külde pişmiş patatesler çeşit çeşit malzemelerle bir araya gelir ve ortaya lezzetine doyum olmayacak, oldukça da doyurucu bir yemek çıkar. Peki kumpiri evde, kolayca yapmanın bir yolu yok mu? Olmaz olur mu? Haşlanmış patatesle yapılan tepside kumpir bu arayışınıza cevap olacak. Üstelik lezzeti de sokakta yediğiniz kumpirleri katlayacak. Sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi tarifimizle baş başa bırakalım…
Patatesleri iyice haşlayıp soyun ve ezin.
İçine kaşarın 1 su bardağı kadarını, tereyağını ve tuzu ilave edin ve peynirler eriyene kadar karıştırın.
Fırın kabınızın tabanını hafifçe ıslatın ve hazırladığınız püreyi fırın kabına her tarafı eşit olacak şekilde güzelce yayın.
Sosisleri yuvarlak dilimleyip sıvı yağda kavurun.
Salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin. Arzu ederseniz içine birkaç damla da su ilave edebilirsiniz.
Patateslerin üzerine sosisleri yayın.
Kornişonları küp küp doğrayın.
Zeytin, turşu, mısır, havuç ve bezelyeyi de sosislerin üzerine yayın.
Son olarak kalan kaşarları en üste serpin ve fırın kabını 200 derecede ısıtılmış fırına verin.
Kaşarlar eridikten sonra alıp dilimleyin. Ketçap ve mayonezle süsleyip servis edin.