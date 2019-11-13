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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tepside kumpir tarifi

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Tepside kumpir tarifi

En sevilen sokak lezzetlerinin başında gelir kumpir. Külde pişmiş patatesler çeşit çeşit malzemelerle bir araya gelir ve ortaya lezzetine doyum olmayacak, oldukça da doyurucu bir yemek çıkar. Peki kumpiri evde, kolayca yapmanın bir yolu yok mu? Olmaz olur mu? Haşlanmış patatesle yapılan tepside kumpir bu arayışınıza cevap olacak. Üstelik lezzeti de sokakta yediğiniz kumpirleri katlayacak. Sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi tarifimizle baş başa bırakalım…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 6 adet patates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı konserve mısır
  • 1 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 1 su bardağı haşlanmış havuç
  • 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 5 adet sosis
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 kase zeytin
  • 1 çay bardağı kornişon turşu
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 tutam tuz
  • 3 yemek kaşığı mayonez
  • 3 yemek kaşığı ketçap

Hazırlanışı

Patatesleri iyice haşlayıp soyun ve ezin.

İçine kaşarın 1 su bardağı kadarını, tereyağını ve tuzu ilave edin ve peynirler eriyene kadar karıştırın.

Fırın kabınızın tabanını hafifçe ıslatın ve hazırladığınız püreyi fırın kabına her tarafı eşit olacak şekilde güzelce yayın.

Sosisleri yuvarlak dilimleyip sıvı yağda kavurun.

Salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin. Arzu ederseniz içine birkaç damla da su ilave edebilirsiniz.

Patateslerin üzerine sosisleri yayın.

Kornişonları küp küp doğrayın.

Zeytin, turşu, mısır, havuç ve bezelyeyi de sosislerin üzerine yayın.

Son olarak kalan kaşarları en üste serpin ve fırın kabını 200 derecede ısıtılmış fırına verin.

Kaşarlar eridikten sonra alıp dilimleyin. Ketçap ve mayonezle süsleyip servis edin.

Birkaç dakika içinde hazır: Şipşak tava böreği
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Fotoğraf: iStock
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