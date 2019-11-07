Tencerede şiş kebap tarifi

Kebap yapmak için usta olmak gerekmiyor. Kendi mutfağınızda enfes kebaplar hazırlayabilirsiniz. Bu yüzden evde denemek isteyenler için tarifimiz hemen aşağıda. Kars mutfağının yöresel lezzetlerinden biri olan tencerede çöp şiş sizi asla pişman etmeyecek. Şimdiden afiyet olsun...
Domates, biber ve soğanları orta büyüklükte doğrayın.
Etleri ve sebzeleri, şişe bir et bir sebze gelecek şekilde dizin.
Uygun bir tavaya tereyağını ekleyip hazırlanan şişleri esmerleşinceye kadar çevirin.
Diğer taraftan da sosu için biberleri ufak ufak doğrayın. Bir veya iki adet domatesi de rendeleyin.
Biraz sıvı yağ ekleyerek kaynatın.
Hazırladığınız şişleri de sosun içine koyarak yarım saat kadar kısık ateşte pişirin.
Afiyet olsun...