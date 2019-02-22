Tel şehriye çorbası tarifi

Yarım saat içinde yapıp yiyebileceğiniz bir çorba tarifi mi aramıştınız? O halde tel şehriye çorbası tam size göre. Yemek yapmayı hiç bilmeyenlerin bile kolayca yapabilecekleri bu çorba acil durumlarda başvurulacaklar listenizin başına yerleşecek.
Yağı tencereye koyun ve eritin. İçine naneyi ekleyip bir dakika kadar çevirin.
Ardından salçayı ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika kavurun.
Şehriyeleri de ekleyip 2 dakika daha kavurun ve baharatını ekleyin.
Sıcak suyu da ekleyip karıştırın.
5 dakika kadar kaynadıktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın.
5-10 dakika kapağı kapalı halde dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.