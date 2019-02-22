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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Tel şehriye çorbası tarifi
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Tel şehriye çorbası tarifi

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Tel şehriye çorbası tarifi

Yarım saat içinde yapıp yiyebileceğiniz bir çorba tarifi mi aramıştınız? O halde tel şehriye çorbası tam size göre. Yemek yapmayı hiç bilmeyenlerin bile kolayca yapabilecekleri bu çorba acil durumlarda başvurulacaklar listenizin başına yerleşecek.

  • Ocakta

Malzemeler

  • 1 çay bardağı + 1 çorba kaşığı tel şehriye
  • 2 çorba kaşığı salça
  • 4 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 2 çorba kaşığı kuru nane
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çorba kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 litre sıcak su

Hazırlanışı

Yağı tencereye koyun ve eritin. İçine naneyi ekleyip bir dakika kadar çevirin.

Ardından salçayı ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika kavurun.

Şehriyeleri de ekleyip 2 dakika daha kavurun ve baharatını ekleyin.

Sıcak suyu da ekleyip karıştırın.

5 dakika kadar kaynadıktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın.

5-10 dakika kapağı kapalı halde dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Fotoğraf: Alamy
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