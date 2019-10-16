Tekirdağ Köfte nasıl yapılır? Tekirdağ Köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriTekirdağ Köfte nasıl yapılır? Tekirdağ Köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir?
GeriMutfak Tüyoları Tekirdağ Köfte nasıl yapılır? Tekirdağ Köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 16.10.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Tekirdağ Köfte nasıl yapılır? Tekirdağ Köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekirdağ Köfte nasıl yapılır? Tekirdağ Köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Tekirdağ Köftesinin yapılışı, normal bir köfteye göre daha zahmetlidir. Kullanılacak olan et ve o etin köfte haline getirilmesi belirli aşamaları gerektirmektedir. Peki, Tekirdağ Köfte nasıl yapılır ve tarifi nasıldır? İşte, Tekirdağ Köfte malzemeleri ve tarifi hakkında bazı bilgiler

Tekirdağ Köftesi yapılırken kullanılacak etten, etin işlenişine, köftenin hazırlanışındaki ayrıntılardan pişirilmesine değin bir dizi ayrıntı Tekirdağ köftesini kendine has yapmaktadır. Peki, Tekirdağ Köfte nasıl yapılır? İşte, malzeme listesi ve Tekirdağ Köftesi'nin yapılışı hakkında bazı bilgiler

TEKİRDAĞ KÖFTESİ YAPIMI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

1 kilogram yağlı kıyma (kuzu-dana karışık )

1 orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 dilim ekmek

1 kahve fincanı irmik

1 yumurta

1 çay kaşığı karbonat

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

TEKİRDAĞ KÖFTESİ NASIL HAZIRLANIR?

Ekmekleri ıslatıp yumuşatın. Kıyma, tuz ve baharatlarla birlikte derince bir kapta yoğurmaya başlayın. 5 dakika yoğurduktan sonra içine rendenin ince kısmıyla rendelenmiş soğan ve sarımsağı ekleyip yoğurmaya devam edin. Son olarak yumurta, irmik ve karbonatı da ilave edip 10 dakika daha yoğurun.

Köfte harcının üzerini streç filmle kaplayarak en az 1 gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün parmak boyutunda şekillendirip yağsız tavada ya da ızgarada pişirin.

GERÇEK TEKİRDAĞ KÖFTE NASIL YAPILIYOR?

Özellikle Trakya'daki hayvanların etlerini öncelikli olarak seçmek gerekir. Seçilecek hayvanın etinin ne çok sert ne çok yumuşak olmaması gerekir. Bunun için bir buçuk yaşında, 250 kg'ya ulaşmış hayvanların eti tercih edilir.

Köftesi yapılacak hayvanın eti, sinir kalmayacak şekilde önce parça ete dönüştürülür, ekmek, soğan ve sarımsaklar parça etle birlikte kıyma makinesinden geçirilir.

Makineden geçirme işlemi bir kaç defa tekrarlanır. Yoğurma kabına alınan kıymaya kimyon, tuz, karabiber haricinde baharat konulmaz. İyice özleşmesi beklenen yoğurulmuş kıymalar en az 12-18 saat gibi bir süre 0-4 derece gibi soğuk bir ortamda dinlenmeye alınırlar.

Köftelerin şekilleri pişirileceği gün verilir. Köftelerin mutlaka odun kömürü ateşinde ve oluklu ızgarada pişirilmesi esastır. Tekirdağ köftesinin elastiki yumuşak yapısı kendine özgüdür. Sütlü kahve tonlarında bir renge sahip köfteler, zeytinyağlı ve limonlu bir piyaz, Tekirdağ'a özgü acı sos, soğan ve beraberinde ızgarada pişirilmiş yeşil sivri biber ile servis edilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte malzemeleri ve tarifi
Bursa Pideli Köfte nasıl yapılır? Evde kolay Pideli Köfte malzemeleri ve tarifi
Islama köfte nasıl yapılır? Islama köfte malzemeleri ve tarifi
İzmir Köfte nasıl yapılır? Kolay İzmir Köfte tarifi