Tekirdağ Köfte nasıl yapılır? Tekirdağ Köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Tekirdağ Köftesinin yapılışı, normal bir köfteye göre daha zahmetlidir. Kullanılacak olan et ve o etin köfte haline getirilmesi belirli aşamaları gerektirmektedir. Peki, Tekirdağ Köfte nasıl yapılır ve tarifi nasıldır? İşte, Tekirdağ Köfte malzemeleri ve tarifi hakkında bazı bilgiler
Tekirdağ Köftesi yapılırken kullanılacak etten, etin işlenişine, köftenin hazırlanışındaki ayrıntılardan pişirilmesine değin bir dizi ayrıntı Tekirdağ köftesini kendine has yapmaktadır. Peki, Tekirdağ Köfte nasıl yapılır? İşte, malzeme listesi ve Tekirdağ Köftesi'nin yapılışı hakkında bazı bilgiler
TEKİRDAĞ KÖFTESİ YAPIMI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?
1 kilogram yağlı kıyma (kuzu-dana karışık )
1 orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
2 dilim ekmek
1 kahve fincanı irmik
1 yumurta
1 çay kaşığı karbonat
Tuz
Karabiber
Kimyon
Pul biber
TEKİRDAĞ KÖFTESİ NASIL HAZIRLANIR?
Ekmekleri ıslatıp yumuşatın. Kıyma, tuz ve baharatlarla birlikte derince bir kapta yoğurmaya başlayın. 5 dakika yoğurduktan sonra içine rendenin ince kısmıyla rendelenmiş soğan ve sarımsağı ekleyip yoğurmaya devam edin. Son olarak yumurta, irmik ve karbonatı da ilave edip 10 dakika daha yoğurun.
Köfte harcının üzerini streç filmle kaplayarak en az 1 gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün parmak boyutunda şekillendirip yağsız tavada ya da ızgarada pişirin.
GERÇEK TEKİRDAĞ KÖFTE NASIL YAPILIYOR?
Özellikle Trakya'daki hayvanların etlerini öncelikli olarak seçmek gerekir. Seçilecek hayvanın etinin ne çok sert ne çok yumuşak olmaması gerekir. Bunun için bir buçuk yaşında, 250 kg'ya ulaşmış hayvanların eti tercih edilir.
Köftesi yapılacak hayvanın eti, sinir kalmayacak şekilde önce parça ete dönüştürülür, ekmek, soğan ve sarımsaklar parça etle birlikte kıyma makinesinden geçirilir.
Makineden geçirme işlemi bir kaç defa tekrarlanır. Yoğurma kabına alınan kıymaya kimyon, tuz, karabiber haricinde baharat konulmaz. İyice özleşmesi beklenen yoğurulmuş kıymalar en az 12-18 saat gibi bir süre 0-4 derece gibi soğuk bir ortamda dinlenmeye alınırlar.
Köftelerin şekilleri pişirileceği gün verilir. Köftelerin mutlaka odun kömürü ateşinde ve oluklu ızgarada pişirilmesi esastır. Tekirdağ köftesinin elastiki yumuşak yapısı kendine özgüdür. Sütlü kahve tonlarında bir renge sahip köfteler, zeytinyağlı ve limonlu bir piyaz, Tekirdağ'a özgü acı sos, soğan ve beraberinde ızgarada pişirilmiş yeşil sivri biber ile servis edilir.