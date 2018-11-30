Tek bir pideyle 7 farklı pide keyfi
Pide yerken lezzetli çeşitler arasında kararsız kalıp ne sipariş edeceğini bilemeyenler için güzel bir haberimiz var. Artık 7 farklı malzemeyi tek bir pidede yiyebilir, her dilimde başka bir pidenin keyfine varabilirsiniz.
Nelipide Gurme’nin ‘tadım pide’ adıyla menüsünde yer vermeye başladığı 7 malzemeli pidede hamurun üzerinde kuşbaşı, kıyma, pastırma, sucuk, kaşar, ıspanak, çeşitli sebzeler ve peynir yer alıyor.
Görüntüsüyle de dikkat çeken ‘tadım pide’nin malzemelerinin tamamı Ordu’dan getiriliyor. Pide taş fırında odun ateşinde pişiriliyor ve tereyağı ile lezzetlendiriliyor.
‘Tadım pide’yi Nelipide Gurme’nin İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde ve Beylikdüzü’nde bulunan şubelerinde deneyebilirsiniz.
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