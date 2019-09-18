Taze fasulye mücveri tarifi

Taze fasulye özellikle yaz aylarında çok sık tükettiğimiz bir sebze. Zeytinyağlısı ayrı lezzetli, etlisi ayrı lezzetli oluyor. Peki taze fasulyeyle farklı bir şeyler yapmaya ne dersiniz? Örneğin taze fasulye mücveri. Genellikle kabakla ya da patatesle yaptığınız mücveri bu kez de taze fasulyeyle deneyin. Çok beğeneceğinizden eminiz. Afiyet olsun…
Taze fasulyeleri ayıklayıp yıkayın.
Bir tencerede su kaynatıp içine tuz ekleyin.
Fasulyeleri bu suda 15 dakika kadar haşlayın.
Bu esnada maydanozları ince ince kıyın.
Yumurtaları bir kaseye kırıp çırpın.
İçine maydanozları, tuzu ve karabiberi ekleyip çırpın.
Haşladığınız fasulyeleri süzüp soğuk sudan geçirin ve küçük küçük doğrayın.
Fasulyelerin üzerine un serpin ve karıştırın.
Unladığınız fasulyeleri yumurtalarla birleştirip tüm malzemeyi harmanlayın.
Tereyağını tavada eritip mücver harcından kaşıkla alarak kızartın.
Mücverleri servis tabağına alın. Cacıkla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…