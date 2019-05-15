Taze bezelye tarifi

Yarım saat içinde hazırlayabileceğiniz çok pratik bir yemek, taze bezelye. Hem lezzetli hem de çok pratik olan bu yemeği denemek isterseniz, leziz taze bezelye tarifimiz hemen aşağıda…
Bezelyeleri güzelce temizleyip yıkayın.
Soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayın.
Sıvı yağı soğanlarla birlikte tencereye ekleyin.
Soğanları tamamen pembeleşene kadar kavurduktan sonra salçaları da tencereye ilave edin.
Biraz daha kavurduktan sonra sarımsak ve bezelyeleri ekleyin.
Bu sırada domatesi küp küp doğrayın.
Doğranmış domatesleri de ekledikten sonra tencerenin kapağı kapatın ve yemeği kısık ateşte pişmeye bırakın.
Pişme esnasında tencerede yeteri kadar su kalmazsa biraz daha su ekleyip kısık ateşte pişirmeye devam edin.
Taze bezelye yemeğiniz hazır. Hemen sıcak servis edebilirsiniz, afiyet olsun.