Taze barbunya nasıl pişirilir? İşte püf noktaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriTaze barbunya nasıl pişirilir? İşte püf noktaları
GeriMutfak Tüyoları Taze barbunya nasıl pişirilir? İşte püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
31.07.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Taze barbunya nasıl pişirilir? İşte püf noktaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taze barbunya nasıl pişirilir? İşte püf noktaları

Yazın tazesi, kışınsa kurusu pişirilen barbunya, zeytinyağlıların en sevilenlerinden biri. Yüz gramı elli gram et ile aynı proteini içeren barbunyayı ilk kez pişirecek olanlar için hem tarifini hem de püf noktalarını verdik. İşte, ‘taze barbunya nasıl pişirilmeli?’ diyenler için tarifimiz…

Püf noktası: Direkt olarak haşlamadan pişirebileceğiniz taze barbunyayı kısa bir süre haşlamanız hem lezzetini katlayacak hem de pişirme süresini kısaltacaktır.  Kuru barbunya kullanmayı tercih edecekseniz; bir gece önceden suda bekletip sonrasında haşlamalısınız.

Malzemeler

1 su bardağı taze barbunya
1 adet orta boy soğan
1 adet yeşil biber
1 tatlı kaşığı domates salçası
Yarım tatlı kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1-2 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı Tuz

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı zeytinyağ
2 tatlı kaşığı pulbiber

Yapılışı:

Soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Yeşil biberi küçük doğrayın. Düdüklü tencerede zeytinyağında soğanları ve biberleri kavurun. Salçaları ekleyin, karıştırın.
Baharatları ve tuz ekleyip barbunyaların üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su koyup kapağını kapatın.
Orta ateşte 20 dk. pişirip ocaktan alın.
Fasulyelerin iyice piştiğini kontrol edin. Gerekirse 5 dk. daha pişirin.
Zeytinyağını ocakta ısıtın. İçine kırmızı biberi atın ve ocaktan alın.
Fasulye ılık iken servis tabağına alın.
Üzerine kırmızı biberli zeytinyağını dökün ve beklemeden servis edin

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Taze barbunya nasıl pişirilir? İşte püf noktaları
Shortcake nedir, nasıl yapılır?
Dondurma nasıl yapılır? İşte evde dondurma tarifi
Faydaları saymakla bitmiyor: Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?