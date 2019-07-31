Taze barbunya nasıl pişirilir? İşte püf noktaları
Yazın tazesi, kışınsa kurusu pişirilen barbunya, zeytinyağlıların en sevilenlerinden biri. Yüz gramı elli gram et ile aynı proteini içeren barbunyayı ilk kez pişirecek olanlar için hem tarifini hem de püf noktalarını verdik. İşte, ‘taze barbunya nasıl pişirilmeli?’ diyenler için tarifimiz…
Püf noktası: Direkt olarak haşlamadan pişirebileceğiniz taze barbunyayı kısa bir süre haşlamanız hem lezzetini katlayacak hem de pişirme süresini kısaltacaktır. Kuru barbunya kullanmayı tercih edecekseniz; bir gece önceden suda bekletip sonrasında haşlamalısınız.
Malzemeler
1 su bardağı taze barbunya
1 adet orta boy soğan
1 adet yeşil biber
1 tatlı kaşığı domates salçası
Yarım tatlı kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1-2 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı Tuz
Üzeri İçin:
3 yemek kaşığı zeytinyağ
2 tatlı kaşığı pulbiber
Yapılışı:
Soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Yeşil biberi küçük doğrayın. Düdüklü tencerede zeytinyağında soğanları ve biberleri kavurun. Salçaları ekleyin, karıştırın.
Baharatları ve tuz ekleyip barbunyaların üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su koyup kapağını kapatın.
Orta ateşte 20 dk. pişirip ocaktan alın.
Fasulyelerin iyice piştiğini kontrol edin. Gerekirse 5 dk. daha pişirin.
Zeytinyağını ocakta ısıtın. İçine kırmızı biberi atın ve ocaktan alın.
Fasulye ılık iken servis tabağına alın.
Üzerine kırmızı biberli zeytinyağını dökün ve beklemeden servis edin