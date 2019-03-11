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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Zeytinyağlı Tarifleri>Taze bakla yemeği tarifi
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Taze bakla yemeği tarifi

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Taze bakla yemeği tarifi

Bahar kapıları gümbür gümbür çalarken, tezgahlar da yeşillenmeye başladı. Mevsimin ilk habercilerinden biri enfes taze bakla olsa gerek. Dereotu, yoğurt ve taze sarımsakla birlikte servis edilen ve lezzetine doyum olmayan zeytinyağlı taze bakla tarifi hemen aşağıda…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram taze bakla
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım tatlı kaşığı un
  • Yarım limonun suyu
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı sıcak su

Baklaların kararmaması için:

  • 5 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı un

Servis için:

  • Yarım demet dereotu

Hazırlanışı

Baklaları bol suda yıkayıp uçlarını ve varsa kılçıklarını temizleyin ve iki üç parçaya bölün.

Derin bir kapta su, limon suyu ve unla karıştırın. Baklaları kararmamaları için bu suya atın.

Kuru soğanı yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını tencerede kızdırın, soğanları pembeleşene kadar yağda kavurun.

Baklaları süzüp durulamadan tencereye aktarın.

Tuz, şeker, limon suyu, un ve sıcak su ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak 35-40 dakika pişirin.

Üzerinde kıyılmış dereotuyla ve yoğurtla servis edin.

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