Taze bakla yemeği tarifi

Bahar kapıları gümbür gümbür çalarken, tezgahlar da yeşillenmeye başladı. Mevsimin ilk habercilerinden biri enfes taze bakla olsa gerek. Dereotu, yoğurt ve taze sarımsakla birlikte servis edilen ve lezzetine doyum olmayan zeytinyağlı taze bakla tarifi hemen aşağıda…
Baklaların kararmaması için:
Servis için:
Baklaları bol suda yıkayıp uçlarını ve varsa kılçıklarını temizleyin ve iki üç parçaya bölün.
Derin bir kapta su, limon suyu ve unla karıştırın. Baklaları kararmamaları için bu suya atın.
Kuru soğanı yemeklik doğrayın.
Zeytinyağını tencerede kızdırın, soğanları pembeleşene kadar yağda kavurun.
Baklaları süzüp durulamadan tencereye aktarın.
Tuz, şeker, limon suyu, un ve sıcak su ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak 35-40 dakika pişirin.
Üzerinde kıyılmış dereotuyla ve yoğurtla servis edin.