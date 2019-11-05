Tavuklu tokmak köftesi nasıl yapılır? Tavuklu tokmak köftesi tarifi
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için zahmetli ancak lezzetli bir önerimiz var: Tavuklu tokmak köftesi. Tıpkı geleneksel lezzet keşkek gibi döverek yapılan tavuklu tokmak köftesinin püf noktası baharatlarla harmanlanan harcında gizli. Peki, tavuklu tokmak köftesi nasıl yapılır? İşte, adım adım tavuklu tokmak köftesi tarifi…
TAVUKLU TOKMAK KÖFTESİ
1 kg köftelik bulgur
3 adet tavuk göğüs (biraz inceltilmiş)
2 baş iri kuru soğan
1 tatlı kaşığı Tuz
2 çay kaşığı Karabiber
2 çay kaşığı Pulbiber
1 çay kaşığı Reyhan
2 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI:
Tavuklar kemiklerinden sıyrılır.
Soğanlar robottan geçilir (rendeliye de bilirsiniz.)
Baharatlar eklenir.
Düğürle beraber karıştırarak tokmakla dövülür.
Az az su ilave ederek sıkılacak kıvama getirilir.
Sıkılmaya başladığında hepsinin aynı boyda olması için poşet yardımıyla kavanoz kapaklarıyla şekil verilip tavada az yağda kızartılır.