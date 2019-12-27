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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Tavuklu mantı tarifi
USTA İŞİ

Tavuklu mantı tarifi

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Tavuklu mantı tarifi

Tavuklu mantı, Balıkesir şehrimizin mutfağına ait nefis bir yemek. Ancak bildiğimiz mantılardan biraz farklı olarak bu yemekte hamurların içleri doldurulmuyor, tavuk etleri hamurların üzerine serpiliyor. Arzu ederseniz tavuklu mantının hamurunu önceden hazırlayıp kurutarak saklamak da bir seçenek. Böylece sıkışık zamanlarda hızlı bir yemek üretebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 4 adet tavuk but
  • 2 litre su

Hamuru için:

  • 500 gram un
  • 1 adet yumurta
  • Bir tutam tuz
  • Aldığı kadar su

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Kırmızı toz biber

Hazırlanışı

Tavukları tencerede 2 litre suyla haşlayın.

Bu esnada mantının hamuru için un, yumurta ve tuzu karıştırın.

Azar azar su ilave ederek hamuru yoğurun.

10 dakika kadar dinlendirdiğiniz hamurdan küçük bezeler yapın.

Hamuru fazla inceltmeden açıp küçük kareler halinde kesin.

Karelerin içini doldurmadan dört köşesini birleştirip mantı şeklinde kapatın.

Tepsiyi yağlayıp mantıları tepsiye dizin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin ve mantılar kızarana kadar pişirin.

Bu esnada haşladığınız tavukların suyunu süzün, etlerini bir çatal yardımıyla didikleyin.

Mantılar kızarınca fırından çıkarıp üzerine tavuk suyunu gezdirin.

Hamurlar şişince tabaklara bölüştürün.

Tereyağı ve sıvı yağ karışımını ısıtıp içine toz biberi ilave edin.

Biberli sosu tavuklarla karıştırıp tavukların üzerine bölüştürüp servis yapın. Afiyet olsun…

Dilerseniz yemeğinizin en üstüne yoğurt da gezdirebilirsiniz.

Tavuklu Hellimli Şiş | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Ingimage
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