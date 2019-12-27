Tavuklu mantı tarifi

Tavuklu mantı, Balıkesir şehrimizin mutfağına ait nefis bir yemek. Ancak bildiğimiz mantılardan biraz farklı olarak bu yemekte hamurların içleri doldurulmuyor, tavuk etleri hamurların üzerine serpiliyor. Arzu ederseniz tavuklu mantının hamurunu önceden hazırlayıp kurutarak saklamak da bir seçenek. Böylece sıkışık zamanlarda hızlı bir yemek üretebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz.