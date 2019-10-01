Tavuklu dalyan köfte nasıl yapılır? Tavuklu dalyan köfte tarifi
Kıymadan yapılmasına alışkın olduğumuz dalyan köfteye yeni bir boyut getirdik, tavuklusunu yaptık. İçindeki malzemeler ve görüntüsü ile diğer tavuk yemeklerinden çok daha özel bir yere koyacağınız tavuklu dalyan köfteyi her evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. Tavuklu dalyan köfte nasıl yapılır? Tavuklu dalyan köfte tarifi
800 gr tavuk kıyması
1 su bardağı galeta unu (azar azar ilave edilecek)
1 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
2 adet yumurta
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı karabiber
İçi için:
2 su bardağı bezelye
2 adet orta boy havuç
Sosu için:
2 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
Servisi için:
İnce kıyılmış maydanoz
TAVUKLU DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?
Soğanı rendeleyin ve suyunu elinizle olabildiğince sıkın.
Sarımsakları ezin.
Kıyma, tuz, karabiber, soğan ve sarımsakları yoğurma kabına alın.
Yumurtaları kıymaya ilave edin, üzerine galeta ununu ekleyerek kıymayı yoğurun.
Toparlanan kıymanın üzerine streç film kapatın ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.
Kıyma dinlenirken bezelyeleri ve havuçları çok yumuşamayacak şekilde haşlayın ve süzüp kenara ayırın.
Soğuyan havuçları küçük küpler halinde doğrayın.
Mutfak tezgahına streç filmi serin. Kıyma harcını dikdörtgen olacak şekilde yayın.
Harcın ortasına bezelye ve havuçları enine yayın.
Streç filmin ucundan tutarak kıymayı rulo şeklinde sarın.
Yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin ve dikkatlice streçi alttan çekerek çıkarın.
180 derece önceden ısıttığınız fırında 40-45 dakika pişirin.
Servis için tereyağını sos tenceresine alın, salçayı ilave edip kavurun.
Tuzunu ve suyunu ilave edip kıvam alıncaya kadar kaynatın.
Pişen köfteyi fırından alın, dilimleyin.
Sos ve maydanoz ile servis yapın.