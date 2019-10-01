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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
01.10.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Tavuklu dalyan köfte nasıl yapılır? Tavuklu dalyan köfte tarifi

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Tavuklu dalyan köfte nasıl yapılır? Tavuklu dalyan köfte tarifi

Kıymadan yapılmasına alışkın olduğumuz dalyan köfteye yeni bir boyut getirdik, tavuklusunu yaptık. İçindeki malzemeler ve görüntüsü ile diğer tavuk yemeklerinden çok daha özel bir yere koyacağınız tavuklu dalyan köfteyi her evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. Tavuklu dalyan köfte nasıl yapılır? Tavuklu dalyan köfte tarifi

TAVUKLU DALYAN KÖFTE

800 gr tavuk kıyması
1 su bardağı galeta unu (azar azar ilave edilecek)
1 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
2 adet yumurta
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı karabiber

İçi için:

2 su bardağı bezelye
2 adet orta boy havuç

Sosu için:

2 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

İnce kıyılmış maydanoz

TAVUKLU DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanı rendeleyin ve suyunu elinizle olabildiğince sıkın.

Sarımsakları ezin.

Kıyma, tuz, karabiber, soğan ve sarımsakları yoğurma kabına alın.

Yumurtaları kıymaya ilave edin, üzerine galeta ununu ekleyerek kıymayı yoğurun.

Toparlanan kıymanın üzerine streç film kapatın ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.

Kıyma dinlenirken bezelyeleri ve havuçları çok yumuşamayacak şekilde haşlayın ve süzüp kenara ayırın.

Soğuyan havuçları küçük küpler halinde doğrayın.

Mutfak tezgahına streç filmi serin. Kıyma harcını dikdörtgen olacak şekilde yayın.

Harcın ortasına bezelye ve havuçları enine yayın.

Streç filmin ucundan tutarak kıymayı rulo şeklinde sarın.

Yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin ve dikkatlice streçi alttan çekerek çıkarın.

180 derece önceden ısıttığınız fırında 40-45 dakika pişirin.

Servis için tereyağını sos tenceresine alın, salçayı ilave edip kavurun.

Tuzunu ve suyunu ilave edip kıvam alıncaya kadar kaynatın.

Pişen köfteyi fırından alın, dilimleyin.

Sos ve maydanoz ile servis yapın.

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