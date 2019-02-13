Tavuklu bulgur köftesi nasıl yapılır? Tavuklu bulgur köftesi tarifi
Hem bulgur hem de köfte tariflerine bir alternatif arayanlar için enfes bir önerimiz var: Tavuklu bulgur köftesi. Tek başına sofradaki herkesi doyuracak kadar bereketli ve besleyici olan tavuklu bulgur köftesi, vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday. Peki, tavuklu bulgur köftesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
2 adet tavuk göğsü
Köftesi için:
2 su bardağı köftelik bulgur
3 su bardağı su
Yarım yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı nane
2 çay kaşığı tuz
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
Sosu için:
2 adet biber
1 adet domates
1 adet soğan
1 diş sarımsak
3 dal taze soğan
2 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı salça
1 tutam nane
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yapılışı:
İlk önce bulguru bir kaba alıp üstüne 2 su bardağı su ekleyerek kapağını kapatıp bir kenara alın.
Tavukları haşlayın. Suyunu ayırıp kenara koyun. Etlerini didikleyin ve kenara alın.
Ardından bulgurun üstüne yumurta, salça, tuz, nane, karabiber ekleyip yoğurun.
Üstüne 1 su bardağı su ekleyip tekrar yoğurun ve ardından unu ekleyip köfte kıvamını alacak şekilde yoğurmaya devam edelim.
Köfte harcından parçalar alıp elinizle yuvarlayarak bir tabağa koyun. Onu da kenara alıp sosunu hazırlamaya başlayın.
Biber, soğan ve domatesleri ufak şekilde doğrayıp tencereye alıp üstüne yağ ekleyip ve sarımsağı da ufak ufak kesip pişirmeye bırakın.
Ardından salçasını biraz kavurup tavuk suyunu, ardından köfteleri ve didiklediğiniz tavuk göğsünü, tuz ve baharatları da ekleyip karıştırın ve pişmeye bırakın.
15 dakika sonra ince ince doğradığımız taze soğanları da ekleyip 10 dakika daha pişirerek ocaktan alıyoruz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle