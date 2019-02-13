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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
13.02.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Tavuklu bulgur köftesi nasıl yapılır? Tavuklu bulgur köftesi tarifi

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Tavuklu bulgur köftesi nasıl yapılır? Tavuklu bulgur köftesi tarifi

Hem bulgur hem de köfte tariflerine bir alternatif arayanlar için enfes bir önerimiz var: Tavuklu bulgur köftesi. Tek başına sofradaki herkesi doyuracak kadar bereketli ve besleyici olan tavuklu bulgur köftesi, vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday. Peki, tavuklu bulgur köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler:
2 adet tavuk göğsü
Köftesi için:
2 su bardağı köftelik bulgur
3 su bardağı su
Yarım yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı nane
2 çay kaşığı tuz
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
Sosu için:
2 adet biber
1 adet domates
1 adet soğan
1 diş sarımsak
3 dal taze soğan
2 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı salça
1 tutam nane
Yarım çay bardağı zeytinyağı

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Yapılışı:

İlk önce bulguru bir kaba alıp üstüne 2 su bardağı su ekleyerek kapağını kapatıp bir kenara alın.

Tavukları haşlayın. Suyunu ayırıp kenara koyun. Etlerini didikleyin ve kenara alın.

Ardından bulgurun üstüne yumurta, salça, tuz, nane, karabiber ekleyip yoğurun.

Üstüne 1 su bardağı su ekleyip tekrar yoğurun ve ardından unu ekleyip köfte kıvamını alacak şekilde yoğurmaya devam edelim.

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Köfte harcından parçalar alıp elinizle yuvarlayarak bir tabağa koyun. Onu da kenara alıp sosunu hazırlamaya başlayın.

Biber, soğan ve domatesleri ufak şekilde doğrayıp tencereye alıp üstüne yağ ekleyip ve sarımsağı da ufak ufak kesip pişirmeye bırakın.

Ardından salçasını biraz kavurup tavuk suyunu, ardından köfteleri ve didiklediğiniz tavuk göğsünü, tuz ve baharatları da ekleyip karıştırın ve pişmeye bırakın.

15 dakika sonra ince ince doğradığımız taze soğanları da ekleyip 10 dakika daha pişirerek ocaktan alıyoruz.

Tavuk 101Tavuk pişirmeden önce ne yapılmalı? Fırında tavuk pişirirken nelere dikkat edilmeli? Tavuklar nasıl daha çıtır olur? Tavuk ile ilgili bütün sorularınızın cevapları burada...
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