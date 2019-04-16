Tavuklu börek mantı nasıl yapılır?
Türk mutfağının en meşakkatli yemeklerinden mantıya alternatif bir önerimiz var: Tavuklu börek mantı. Hazır yufkadan yapılması nedeniyle oldukça pratik olan tavuklu börek mantıyı davet sofralarında sunabilirsiniz. Peki, tavuklu börek mantı nasıl yapılır? İşte, gerekli malzemeler ve yapılışı
Tavuklu Börek Mantı Tarifi İçin Malzemeler
1 tane yufka
2 orta boy soğan
1 küçük kase haşlanmış didilmiş tavuk eti
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1’er çay kaşığı pul biber, kırmızı toz biber ve karabiber
Tuz
Üzerine:
3 yemek kaşığı yoğurt
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağında yakılmış 1’er çay kaşığı pul ve kırmızı biber
Tavuklu, Börek Mantı Tarifi Yapılışı
2 tane soğan küp küp doğranıp zeytinyağında pembeleşene kadar sotelenir.
Tavuk eti ve baharatlar ilave edilip 3 dk kadar ara ara karıştırılarak kavrulur.
Yufka tezgaha serilip üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirilip fırçayla her yerine sürülür.
Yufkayı yağlanmadan da yapabilirsiniz.
İkiye katlanan yufka 10 eşit parçaya bölünüp her birine tavuk harcı pay edilip sigara böreği şeklinde sarılır.
Bu iç harç 2 tane yufkaya çok rahat yeter arttı çünkü biraz.
Üzerlerine hafif zeytinyağı sürülüp 200 derece fırında kızarana kadar pişirilir.
Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağ da yakılmış pul ve kırmızı biber gezdirilir.
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