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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Tavuklu börek mantı nasıl yapılır?

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Tavuklu börek mantı nasıl yapılır?

Türk mutfağının en meşakkatli yemeklerinden mantıya alternatif bir önerimiz var: Tavuklu börek mantı. Hazır yufkadan yapılması nedeniyle oldukça pratik olan tavuklu börek mantıyı davet sofralarında sunabilirsiniz. Peki, tavuklu börek mantı nasıl yapılır? İşte, gerekli malzemeler ve yapılışı

Tavuklu Börek Mantı Tarifi İçin Malzemeler

1 tane yufka

2 orta boy soğan

1 küçük kase haşlanmış didilmiş tavuk eti

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1’er çay kaşığı pul biber, kırmızı toz biber ve karabiber

Tuz

Üzerine:

3 yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağında yakılmış 1’er çay kaşığı pul ve kırmızı biber

Tavuklu, Börek Mantı Tarifi Yapılışı

2 tane soğan küp küp doğranıp zeytinyağında pembeleşene kadar sotelenir.

Tavuk eti ve baharatlar ilave edilip 3 dk kadar ara ara karıştırılarak kavrulur.

Yufka tezgaha serilip üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirilip fırçayla her yerine sürülür.

Yufkayı yağlanmadan da yapabilirsiniz.

İkiye katlanan yufka 10 eşit parçaya bölünüp her birine tavuk harcı pay edilip sigara böreği şeklinde sarılır.

Bu iç harç 2 tane yufkaya çok rahat yeter arttı çünkü biraz.

Üzerlerine hafif zeytinyağı sürülüp 200 derece fırında kızarana kadar pişirilir.

Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağ da yakılmış pul ve kırmızı biber gezdirilir.

 

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