Tavuklu arpa şehriye salatası tarifi
Tadı nefis ve doyurucu bir salata tarifi arıyorsanız, tavuklu arpa şehriye salatası tam size göre. Sofralarınızda ister salata olarak isterseniz de yemek olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca çay saatlerine de çok yakıştığını belirtelim. İşte tavuklu arpa şehriye salatası tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 adet haşlanmış tavuk göğsü
- 2 su bardağı arpa şehriye
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 su bardağı su
- 4-5 dal taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- Bir tutam dereotu
- 2-3 adet közlenmiş kırmızı biber
- 1 kutu mısır konservesi
- 4-5 adet kornişon turşu
- Tuz
- Zeytinyağı
- Limon suyu
Hazırlanışı
Tavuk göğsünü haşlayıp didikleyin. Suyunu da ayırın.
Arpa şehriyeleri sıvı yağda hafifçe kavurun.
Haşlanan tavuğun suyunu ve tuz ilave ederek pilav pişirir gibi pişirin.
Şehriyeler suyunu çekince soğuması için kenara alın.
Soğan, dereotu ve maydanozu ince ince kıyın.
Turşu ve kırmızı biberleri küp küp doğrayın.
Tavuğu ve diğer malzemeleri derin bir kasede karıştırın.
Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu da ekleyip karıştırın.
Afiyet olsun...