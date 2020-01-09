Tavuklu arpa şehriye salatası tarifi

Tavuk göğsünü haşlayıp didikleyin. Suyunu da ayırın.

Arpa şehriyeleri sıvı yağda hafifçe kavurun.

Haşlanan tavuğun suyunu ve tuz ilave ederek pilav pişirir gibi pişirin.

Şehriyeler suyunu çekince soğuması için kenara alın.

Soğan, dereotu ve maydanozu ince ince kıyın.

Turşu ve kırmızı biberleri küp küp doğrayın.

Tavuğu ve diğer malzemeleri derin bir kasede karıştırın.

Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu da ekleyip karıştırın.

Afiyet olsun...