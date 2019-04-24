Tavuk sarma nasıl yapılır? Tahinli tavuk sarma tarifi
Davet sofralarına çok yakışan bir tavuk yemeği önerimiz var: Tavuk sarma. Karışık sebze, ıspanak gibi farklı iç harçlarıyla yapılan tavuk sarmayı bu kez tahinli sosla yan yana getirdik. Peki, tavuk sarma yapmanın püf noktaları neler? İşte, tahinli tavuk sarma tarifi
TAHİNLİ TAVUK SARMA İÇİN MALZEMELER
8 adet inceltilmiş tavuk göğüs eti
8 dilim pastırma
16 dilim kaşar peyniri
1 tatlı kaşığı kekik,
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet yumurta (akı ve sarısı ayrılmış)
1 kahve fincanı file antep fıstığı
1 kahve fincanı ayçekirdeği içi
Sos için:
1 çay bardağı tahin
1 tatlı kaşığı hardal
1 adet limon
TAHİNLİ TAVUK SARMA NASIL YAPILIR?
Yapılışı:
SOS için tahin, hardal ve limon suyunu iyice çırpıp kenara alın.
Tavuk etini tuz, karabiber ve kekik ile harmanlayıp 15 dakika dinlendirin.
Bir parça tavuk etini düz bir zemine yayın.
Üzerine 1 dilim pastırma ve 1 dilim kaşar peyniri koyun.
Tavukların kenarlarına çırpılmış yumurta akı sürüp, rulo şeklinde sarın.
Açılmaması için ip ile bağlayıp fırın tepsisine yerleştirin.
Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.
Antep fıstığı ve ayçekirdeği serpin.
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında kızarana dek pişirin.
Sıcak tavuk sarmaların üzerlerine 1'er çorba kaşığı sos gezdirip servis yapın.
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