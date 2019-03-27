Köfte 7’den 77’ye en sevilen yemeklerden. Peki genellikle dana ya da kuzu kıymasıyla yapılan köfteyi tavuk etiyle yapmaya ne dersiniz? Böylece hem çok daha hafif hem de farklı bir lezzeti kolayca elde edebilirsiniz. Yanında da patatesle herkesin çok seveceği tavuk köftesi tarifi aşağıda…
Tavuk etini küçük küçük doğrayıp mutfak robotunda kıyma haline getirin.
Karıştırma kabına aldığınız kıymaya yumurta, galeta unu, kimyon, kekik, tuz ve karabiberi ilave edin.
Kuru soğanı rendeleyin.
Nane, maydanoz ve kişnişi ince ince kıyıp köfte harcına katın.
Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun.
Elinizi yağlayıp köfteye şekil verin. Köftelerinizi 20 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.
Tavayı güzelce ısıtıp köftelerin iki tarafını da kızartın. Afiyet olsun!