Tavuk köfte nasıl yapılır? Sarımsaklı tavuk köfte tarifi
Sıradan köfte yemeklerine alternatif arayanlar için yeni bir önerimiz var: Sarımsaklı tavuk köfte. Kırmızı et yerine tavuk etiyle yapabileceğiniz bu tarifi davet sofralarında da sunabilirsiniz. Peki, tavuk köfte nasıl yapılır? Sarımsaklı tavuk köfte tarifi
TAZE SARIMSAKLI TAVUK KÖFTE
8 dal taze sarımsak
2 adet bütün tavuk göğsü
1 demet maydanoz
2 adet kırmızı biber
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Tavuk etini mutfak robotundan geçirip kıyma haline getirin.
Üzerine kıyılmış taze sarımsak, maydanoz ve kırmızı biber ekleyip karıştırın.
Sıvı yağ, karabiber, pul biber ve tuz ilave edip iyice yoğurun.
Harcı fırın tepsisine bastırarak yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.
Dilimleyip servis yapın.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle