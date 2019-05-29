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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tavuk Yemeği Tarifleri>Tavuk kalamar tarifi
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Tavuk kalamar tarifi

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Tavuk kalamar tarifi

Deniz ürünleri çok lezzetli olsa da herkes aynı zevkle tüketemiyor. Üstelik bazı yerlerde taze deniz ürünü bulmak da zor. Böyle durumlarda devreye deniz ürünlerinin muadili tavuklu tarifler giriyor. Örneğin tavuk kalamar bu tariflerden biri. Baharatların lezzeti kattığı tavuk parçaları kızarınca ortaya çıkan sonucun gerçek  kalamarı aratmadığını da belirtelim.

  • Yağda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 800-900 gram tavuk göğsü
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı köri
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 diş sarımsak

Sosu için:

  • 1 yumurta
  • 1 şişe maden suyu
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 5 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı karbonat

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Hazırlanışı

Tavukları julyen doğrayın.

Sarımsakları ezip baharatlar ve tuzla karıştırın.

Tavukların her yerini bu karışıma bulayıp üzerini streç filmle örterek buzdolabına kaldırın.

Tavuklar buzdolabında en az 1 saat dinlenirken siz de sosunuzu hazırlayın.

Yumurtayı derin bir kaseye kırıp içine maden suyunu ekleyin.

Güzelce çırptıktan sonra içine un, tuz ve karbonatı ilave edip çırpmayı sürdürün.

Tavukları sosun içine yatırıp 10 dakika kadar bekletin.

Yağı tavada kızdırıp tavukların her tarafını güzelce kızartın.

Ketçap, mayonez, hardal gibi soslarla servis edebilirsiniz.

Fotoğraf: Ingimage
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