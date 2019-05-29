Tavuk kalamar tarifi

Deniz ürünleri çok lezzetli olsa da herkes aynı zevkle tüketemiyor. Üstelik bazı yerlerde taze deniz ürünü bulmak da zor. Böyle durumlarda devreye deniz ürünlerinin muadili tavuklu tarifler giriyor. Örneğin tavuk kalamar bu tariflerden biri. Baharatların lezzeti kattığı tavuk parçaları kızarınca ortaya çıkan sonucun gerçek kalamarı aratmadığını da belirtelim.
Sosu için:
Kızartmak için:
Tavukları julyen doğrayın.
Sarımsakları ezip baharatlar ve tuzla karıştırın.
Tavukların her yerini bu karışıma bulayıp üzerini streç filmle örterek buzdolabına kaldırın.
Tavuklar buzdolabında en az 1 saat dinlenirken siz de sosunuzu hazırlayın.
Yumurtayı derin bir kaseye kırıp içine maden suyunu ekleyin.
Güzelce çırptıktan sonra içine un, tuz ve karbonatı ilave edip çırpmayı sürdürün.
Tavukları sosun içine yatırıp 10 dakika kadar bekletin.
Yağı tavada kızdırıp tavukların her tarafını güzelce kızartın.
Ketçap, mayonez, hardal gibi soslarla servis edebilirsiniz.