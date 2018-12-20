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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
20.12.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Tavuk güveç nasıl yapılır? Zeytinli tavuk güveç tarifi

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Tavuk güveç nasıl yapılır? Zeytinli tavuk güveç tarifi

Tavuk budunun hem göze hem de damağa hitap eden hali tavuk güveç, zeytin ve kapari ile lezzetini katlıyor, tadına doyum olmuyor. İşte, bol vitaminli ve doyurucu olan zeytinli tavuk güveç tarifinin detayları

Tavuk Güveç için malzemeler

6 adet kemiksiz tavuk but
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı kimyon
2 adet kırmızı soğan
4 diş sarımsak
4 dal taze kekik
1 avuç kapari
10 – 15 adet yeşil kalamata zeytin
5 – 6 adet çeri domates
4 – 5 dilim limon
1 tutam tuz
1 tutam karabiber

Zeytinli tavuk tarifi
Zeytinli tavuk tarifi

Tavuk Güveç yapılışı

Tavuk butları ortadan ikiye bölün.

Tavanızı ocağa alın ve altını açıp iyice ısınmasını sağlayın. Isınan tavanıza tavukları dizin ve tuz, karabiber ile tatlandırarak mühürleyin.

Derin bir kase içerisinde domates salçası, biber salçası, su, zeytinyağı, toz şeker ve kimyonu karıştırın. Bu karışımın içerisine tavukları ilave edip karıştırın.

Kırmızı soğanları 6 ya bölün, sarımsakları ince ince kıyın, taze kekik, kapari ve çekirdekleri çıkartılmış yeşil zeytin ile tavukların üzerine ekleyip tuz, karabiber ile tatlandırıp iyice karıştırın. Hazırladığınız bu kabı fırın kabınızın içerisine boşaltın.

Domatesleri ikiye bölün ve tüm bu malzemelerin üzerine dizin. Dilim limonları da üst kısma yerleştirdikten sonra fırın kabınızı aliminyum folyo ile kapatıp 200 derece fırında pişirin.

25-30 dakika kadar pişme süresi sonrasında fırından çıkartıp 10 dakika kadar da üstü açık şekilde pişirin.

Tavuk 101Tavuk pişirmeden önce ne yapılmalı? Fırında tavuk pişirirken nelere dikkat edilmeli? Tavuklar nasıl daha çıtır olur? Tavuk ile ilgili bütün sorularınızın cevapları burada...
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