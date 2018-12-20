Tavuk güveç nasıl yapılır? Zeytinli tavuk güveç tarifi
Tavuk budunun hem göze hem de damağa hitap eden hali tavuk güveç, zeytin ve kapari ile lezzetini katlıyor, tadına doyum olmuyor. İşte, bol vitaminli ve doyurucu olan zeytinli tavuk güveç tarifinin detayları
Tavuk Güveç için malzemeler
6 adet kemiksiz tavuk but
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı kimyon
2 adet kırmızı soğan
4 diş sarımsak
4 dal taze kekik
1 avuç kapari
10 – 15 adet yeşil kalamata zeytin
5 – 6 adet çeri domates
4 – 5 dilim limon
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
Tavuk Güveç yapılışı
Tavuk butları ortadan ikiye bölün.
Tavanızı ocağa alın ve altını açıp iyice ısınmasını sağlayın. Isınan tavanıza tavukları dizin ve tuz, karabiber ile tatlandırarak mühürleyin.
Derin bir kase içerisinde domates salçası, biber salçası, su, zeytinyağı, toz şeker ve kimyonu karıştırın. Bu karışımın içerisine tavukları ilave edip karıştırın.
Kırmızı soğanları 6 ya bölün, sarımsakları ince ince kıyın, taze kekik, kapari ve çekirdekleri çıkartılmış yeşil zeytin ile tavukların üzerine ekleyip tuz, karabiber ile tatlandırıp iyice karıştırın. Hazırladığınız bu kabı fırın kabınızın içerisine boşaltın.
Domatesleri ikiye bölün ve tüm bu malzemelerin üzerine dizin. Dilim limonları da üst kısma yerleştirdikten sonra fırın kabınızı aliminyum folyo ile kapatıp 200 derece fırında pişirin.
25-30 dakika kadar pişme süresi sonrasında fırından çıkartıp 10 dakika kadar da üstü açık şekilde pişirin.
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