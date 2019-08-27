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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tavuk Yemeği Tarifleri>Tavuk fette tarifi
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Tavuk fette tarifi

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Tavuk fette tarifi

Arap mutfağının klasik yemeklerinden biridir tavuk fette… Özellikle Lübnan'da kahvaltıda tüketilen ve farklı şekillerde yapılabilen fette yemeği görünümüyle yoğurtlu kebabı andırıyor. Tarifi basit yapımı kolay fette yemeğinin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet pide
  • 5-6 adet tavuk budu
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 kase süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 1 çay kimyon
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı pul biber

Hazırlanışı

İlk olarak tavukları haşlayın ve didikleyin.

Üzerine tuz ve karabiber serpip karıştırın.

Nohutları haşlayıp süzün.

Pideleri küp küp doğrayın ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte tavaya alın.

Üzerine 1 diş sarımsak rendeleyin, karabiber ve biraz tuz serpip karıştırın.

Pideleri rengi dönüp kuruyana kadar yağda soteleyin.

Yoğurdun içine 2 yemek kaşığı tahin ve 1 çay kaşığı kimyon ekleyip karıştırın.

Servis tabağına önce pideleri alın.

Üzerine didiklediğiniz tavuk etlerini yayın.

Üzerine haşlanmış nohut serpiştirin ve yoğurtlu sostan gezdirin.

Son olarak tereyağını tavada eritip üzerine sıvı yağ ve pul biber ekleyip hafifçe kızartın ve yoğurdun üzerine gezdirin. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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