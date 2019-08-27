Tavuk fette tarifi

Arap mutfağının klasik yemeklerinden biridir tavuk fette… Özellikle Lübnan'da kahvaltıda tüketilen ve farklı şekillerde yapılabilen fette yemeği görünümüyle yoğurtlu kebabı andırıyor. Tarifi basit yapımı kolay fette yemeğinin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım…
Üzeri için:
İlk olarak tavukları haşlayın ve didikleyin.
Üzerine tuz ve karabiber serpip karıştırın.
Nohutları haşlayıp süzün.
Pideleri küp küp doğrayın ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte tavaya alın.
Üzerine 1 diş sarımsak rendeleyin, karabiber ve biraz tuz serpip karıştırın.
Pideleri rengi dönüp kuruyana kadar yağda soteleyin.
Yoğurdun içine 2 yemek kaşığı tahin ve 1 çay kaşığı kimyon ekleyip karıştırın.
Servis tabağına önce pideleri alın.
Üzerine didiklediğiniz tavuk etlerini yayın.
Üzerine haşlanmış nohut serpiştirin ve yoğurtlu sostan gezdirin.
Son olarak tereyağını tavada eritip üzerine sıvı yağ ve pul biber ekleyip hafifçe kızartın ve yoğurdun üzerine gezdirin. Afiyet olsun…