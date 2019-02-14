Ciğer denince akla genellikle kuzu veya dana geliyor ancak tavuk ciğeriyle de enfes yemekler yapabilirsiniz. Üstelik çok daha ekonomik olan tavuk ciğeri ile biz bugün şahane bir sote hazırladık. Siz de lezzetli bir tavuk ciğer tarifi aradıysanız içeriğimize mutlaka bir göz atın.
Ciğerlerinizi iyice ayıklayın, kanı çıkana kadar bol suyla yıkayın.
Kuruladığınız ciğerleri kuşbaşı doğrayın.
Soğanları piyazlık doğrayın, dolmalık biberin çekirdeklerini ayıklayıp doğrayın.
Zeytinyağını tavada kızdırın.
Önce soğanları sonra da biberleri tavada kavurun.
Ciğerleri de tavaya ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
Domates salçası ve baharatları yemeğe ekleyip altını kısın.
Kısık ateşte 5 dakika kadar daha pişirin.