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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Tavuk ciğer tarifi
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Tavuk ciğer tarifi

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Tavuk ciğer tarifi

Ciğer denince akla genellikle kuzu veya dana geliyor ancak tavuk ciğeriyle de enfes yemekler yapabilirsiniz. Üstelik çok daha ekonomik olan tavuk ciğeri ile biz bugün şahane bir sote hazırladık. Siz de lezzetli bir tavuk ciğer tarifi aradıysanız içeriğimize mutlaka bir göz atın.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 600 gram tavuk ciğeri
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 adet kırmızı dolmalık biber
  • Çeyrek demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı

Ciğerlerinizi iyice ayıklayın, kanı çıkana kadar bol suyla yıkayın.

Kuruladığınız ciğerleri kuşbaşı doğrayın.

Soğanları piyazlık doğrayın, dolmalık biberin çekirdeklerini ayıklayıp doğrayın.

Zeytinyağını tavada kızdırın.

Önce soğanları sonra da biberleri tavada kavurun.

Ciğerleri de tavaya ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Domates salçası ve baharatları yemeğe ekleyip altını kısın.

Kısık ateşte 5 dakika kadar daha pişirin.

Fotoğraf: Alamy
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