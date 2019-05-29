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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
29.05.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Tavuk biftek rulo nasıl yapılır? Tavuk biftek rulo tarifi

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Tavuk biftek rulo nasıl yapılır? Tavuk biftek rulo tarifi

Sıradan tavuk yemeklerine bir yenisini eklemek isteyenler için hem göze hem de damaklara hitap edecek bir önerimiz var: Tavuk biftek rulo tarifi. İncecik tavuk biftekler iç harçla buluşup rulo şekli veriliyor, davet sofralarına yakışır bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, tavuk biftek rulo nasıl yapılır?

TAVUK BİFTEK RULO

8 parça tavuk biftek
250 gr tavuk kıyma
1 soğan
1 havuç
1 salçalık kırmızıbiber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay bardağı haşlanmış bezelye
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
100 gr ıspanak
2 çay kaşığı Tuz

Yapılışı:

Soğan ile havucu rendeleyin.
Kırmızıbiberi küçük küpler şeklinde doğrayın.
1 çay kaşığı karabiber, kimyon, tuz ve tavuk kıymayı derin bir kapta yoğurun.
1 çay bardağı bezelye ve ince kıyılmış ıspanağı ilave edin.
Tavuk Bifteklerin içine hazırladığınız harcı paylaştırıp rulo şeklinde sarın.
Kenarlarını kürdanla tutturun.
İçlerini doldurduğunuz tavuk biftekleri tereyağı ile yağladığınız tepsiye dizin.
Salçayı 1 su bardağı su ile karıştırın.
Yavuk bifteklerin üzerine dökün.
Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra kürdanları çıkarıp dilimleyin

 

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