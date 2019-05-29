Tavuk biftek rulo nasıl yapılır? Tavuk biftek rulo tarifi
Sıradan tavuk yemeklerine bir yenisini eklemek isteyenler için hem göze hem de damaklara hitap edecek bir önerimiz var: Tavuk biftek rulo tarifi. İncecik tavuk biftekler iç harçla buluşup rulo şekli veriliyor, davet sofralarına yakışır bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, tavuk biftek rulo nasıl yapılır?
TAVUK BİFTEK RULO
8 parça tavuk biftek
250 gr tavuk kıyma
1 soğan
1 havuç
1 salçalık kırmızıbiber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay bardağı haşlanmış bezelye
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
100 gr ıspanak
2 çay kaşığı Tuz
Yapılışı:
Soğan ile havucu rendeleyin.
Kırmızıbiberi küçük küpler şeklinde doğrayın.
1 çay kaşığı karabiber, kimyon, tuz ve tavuk kıymayı derin bir kapta yoğurun.
1 çay bardağı bezelye ve ince kıyılmış ıspanağı ilave edin.
Tavuk Bifteklerin içine hazırladığınız harcı paylaştırıp rulo şeklinde sarın.
Kenarlarını kürdanla tutturun.
İçlerini doldurduğunuz tavuk biftekleri tereyağı ile yağladığınız tepsiye dizin.
Salçayı 1 su bardağı su ile karıştırın.
Yavuk bifteklerin üzerine dökün.
Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra kürdanları çıkarıp dilimleyin