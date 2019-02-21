Börek kahvaltılardan akşam yemeklerine her öğün zevkle tükettiğimiz bir yemek çeşidi. Ancak bazen hamuruydu, fırınıydı derken çok zahmetli bir iş haline gelebiliyor börek yapmak. Sizi bu zahmetten kurtarmak için hazır yufkayla tavada kısa sürede yapabileceğiniz enfes bir börek tarifi hazırladık. Mutfakta kolaylık sevenler için gelsin tavada börek tarifi…
İçi için:
Yumurtayı bir çay kaşığı tuzla biraz çırpın.
İçine sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırın.
Tavayı yarım kaşık tereyağı ile güzelce yağlayın.
Yufkalardan birini ikiye bölüp tavaya tabanını örtecek şekilde yerleştirin.
Sütlü yumurtalı karışımı yufkanın her yerine sürün.
Diğer yarım yufkayı da tavaya yerleştirip yine sütlü karışıma bulayın.
Üç peynirli karışımdan yufkanın üzerine yayın
İkinci yufkayı üç parçaya bölün tek tek tavaya yerleştirin.
Yufkaların üzerine sütlü karışımdan sürüp aralara peynir serpin.
Son olarak yarım yufkayı da tavanın en üstünü kapatacak şekilde yerleştirin. Varsa kenarlardan sarkan yufkaları da üstte toplayın.
Tavayı ocağa alın ve altı kızarana kadar pişirin.
Altı kızarınca kalan tereyağını üzerine sürüp böreği tavada ters yüz edin.
Diğer tarafı da kızarınca böreğiniz servise hazırdır.