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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Tavada börek tarifi
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Tavada börek tarifi

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Tavada börek tarifi

Börek kahvaltılardan akşam yemeklerine her öğün zevkle tükettiğimiz bir yemek çeşidi. Ancak bazen hamuruydu, fırınıydı derken çok zahmetli bir iş haline gelebiliyor börek yapmak. Sizi bu zahmetten kurtarmak için hazır yufkayla tavada kısa sürede yapabileceğiniz enfes bir börek tarifi hazırladık. Mutfakta kolaylık sevenler için gelsin tavada börek tarifi…

  • Ocakta

Malzemeler

  • 2,5 adet yufka
  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz

İçi için:

  • Beyaz peynir
  • Kaşar peynir
  • Ekşimik

Hazırlanışı

Yumurtayı bir çay kaşığı tuzla biraz çırpın.

İçine sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırın.

Tavayı yarım kaşık tereyağı ile güzelce yağlayın.

Yufkalardan birini ikiye bölüp tavaya tabanını örtecek şekilde yerleştirin.

Sütlü yumurtalı karışımı yufkanın her yerine sürün.

Diğer yarım yufkayı da tavaya yerleştirip yine sütlü karışıma bulayın.

Üç peynirli karışımdan yufkanın üzerine yayın

İkinci yufkayı üç parçaya bölün tek tek tavaya yerleştirin.

Yufkaların üzerine sütlü karışımdan sürüp aralara peynir serpin.

Son olarak yarım yufkayı da tavanın en üstünü kapatacak şekilde yerleştirin. Varsa kenarlardan sarkan yufkaları da üstte toplayın.

Tavayı ocağa alın ve altı kızarana kadar pişirin.

Altı kızarınca kalan tereyağını üzerine sürüp böreği tavada ters yüz edin.

Diğer tarafı da kızarınca böreğiniz servise hazırdır.

Fotoğraf: Ingimage
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