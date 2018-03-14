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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MUTFAK TÜYOLARI
14.03.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Tatlısından tuzlusuna yufkayla yapabileceğiniz 5 farklı tarif

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Tatlısından tuzlusuna yufkayla yapabileceğiniz 5 farklı tarif

Mutfaktaki kurtarıcılarımızın başında hazır yufka geliyor. Çok sayıda tarifte kolayca kullanılabilecek yufkayla yapabileceğiniz 5 farklı tarifimiz var...

Mutfakta pratik ve lezzetli tariflerin en önemli malzemesi yufkadır. Aynı tarifleri yapmaktan sıkıldıysanız işte size yufka ile yapabileceğiniz farklı ve lezzetli 5 tarif önerisi...

1) Yufka Nachos

Yufkaları iri parçalar halinde cips şeklinde kesin. Kestiğiniz yufkaları az yağda kızartın ve soğumaya bırakın. Ayrı bir tencerede soğan, kıyma ve sarımsağı kavurun. İçerisine biber, domates rendesi ve kekik ekleyin. Altını kısarak suyunu çekmesini bekleyin. Yaptığınız yufka cipslerini geniş bir fırın kabına bir kat yerleştirin. Üzerine yaptığınız kıymalı harçtan koyup rendelediğiniz cheddar ve kaşar peyniri karışımından serpin. Daha sonra yufka ve kıymalı karışımdan birer kat daha yapın. En üst katmana ise artan kıymalı harç, jalepeno biber turşusu, bol peynir rendesi ilave ederek 15 dakika 170 derecede fırınlayın.

Tatlısından tuzlusuna yufkayla yapabileceğiniz 5 farklı tarif

2) Tahinli Çıtır Kurabiye

Baklavalık yufka ile hazırlayacağınız bu tarifte, yufkanızı geniş bir yüzeye yayın. Tereyağını eritip içine biraz su ekleyerek bir karışım hazırlayın. Bu karışımı yufkanıza fırça yardımı ile sürün. Birinci katın üzerine ikincisini de sererek üzerine tahin ve toz şeker serpin. Üçüncü bir kat yaparak üzerine tekrar yağ sürün ve silindir şeklinde sıkıca sarın. Sardığınız yufkadan 4-5 cm uzunluğunda parçalar keserek 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri ilavesi ile servis edebilirsiniz.

Tatlısından tuzlusuna yufkayla yapabileceğiniz 5 farklı tarif

3) Kolay Perde Pilavı

Tencerede tereyağı ile soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Daha sonra pirinçlerinizi de ekleyerek kısık ateşte kavurmaya devam edin. Bu arada ayrı bir kapta dolmalık fıstıkları renk alana dek kızartın. Fıstıkları ve kuş üzümünü pirince ekleyerek su ilave edin ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Pişirdiğiniz pilav soğuduktan sonra, genişçe bir tavada tereyağını eritin. Üzerine yufkanızı serip, içine pilavınızı yayın. Pilavın üzerine bir kat daha yufka serip çevirerek kızarana kadar pişirin.

Tatlısından tuzlusuna yufkayla yapabileceğiniz 5 farklı tarif

4) Kolay Beyti

Soğanları ve sarımsakları blender'dan geçirip içine kıyma, yumurta, galeta unu ve dilediğiniz baharatları ekleyerek köfte haline getirin. Köfte harcınızı silindir şekline getirip yufkanızın içine sarın. Sardığınız yufkalı köfteleri 4-5 cm uzunluğunda keserek 180 derecede kızarana kadar pişirin. Yoğurt ve domates sos ile servis edin.

Tatlısından tuzlusuna yufkayla yapabileceğiniz 5 farklı tarif

5) Elmalı Strudel

Viyanalıların meşhur tatlısı elmalı strudel için baklavalık yufka, şeker, tereyağı, elma, ceviz ve tarçın kullanmanız yeterli. Elmaları küp küp doğrayarak tereyağında şekerle karamelize edin. Üzerine tarçın ve ceviz ilave ederek altını kapatıp soğumaya bırakın. Baklavalık yufkalarınızın üzerine erimiş tereyağı gezdirin. İki kat bu işlemi uygulayarak içerisine elmalı harcınızdan serpin ve çok sıkmadan sarın. 180 derecede kızarana kadar pişirin. Hazırladığınız tatlıyı pudra şekeri ve vanilyalı dondurma ile servis edin.

"KLASİKLERDEN VAZGEÇMEM" DİYORSANIZ BU PRATİK BÖREĞE DE BİR GÖZ ATIN DERİZ

Kek kalıbında sebzeli börek | Yamii
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