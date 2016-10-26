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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
26.10.2016 - 11:34, Son Güncelleme:

Tatlılarının tadı damağınızda kalacak mekanlar

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Tatlılarının tadı damağınızda kalacak mekanlar

İstanbul'da hem lezzeti hem de tecrübesi ile tatlı yapımında öne çıkan birçok kaliteli mekan mevcut. İşte en lezzetli tatlıları deneyebileceğiniz mekanlar:

Ağızları tatlandırmak veya yemeklerden sonra kapanışı yapmak için tercih edilen tatlılar, pek çoğumuzun karşı koyamadığı lezzetlerin başında geliyor. İstanbul'da hem lezzeti hem de tecrübesi ile tatlı yapımında öne çıkan birçok kaliteli mekan mevcut. İster kendinize küçük bir ziyafet çekin isterseniz de sevdiklerinize tadımlık lezzetler alın ama mutlaka bu tatlıcılara uğrayarak enfes tatlı çeşitlerinin tadına bakın.

İŞTE İSTANBUL'DAKİ EN İYİ TATLICILAR:

1. İNCİ PASTANESİ - BEYOĞLU

Profiterolleriyle haklı bir üne sahip olan İnci Pastanesi, mekana girdiğinizde üzerinde kaşıklar saplanan hazır profiterolleri ile sizi lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Enfes profiterollerin yanında bir bardak limonata söylemeyi unutmayın.

Tatlılarının tadı damağınızda kalacak mekanlar

2. BAHAR PASTANESİ - NİŞANTAŞI

Nişantaşı'nın en eski pastanelerinden olan Bahar Pastanesi, taze ve lezzetli ürünleriyle vitrininin önünden geçenlerin yıllardır ağızlarını sulandırmaya devam ediyor. Çeşit çeşit pasta, kurabiye ve tatlının yer aldığı mekanda, en çok beğenilen ürünlerin başında şeffaf görüntüsü ve taze kaymağı ile kaymaklı lokum yer alıyor. Akyamaç turtası ve Santarone isimli içi muzlu milföy, üstü ise profiterol toplarından oluşan enfes tatlıları ile mekan tatlı denilince şehirde ilk sıralada yer alıyor.

3. AB'BAS WAFFLE - BEBEK

1983 yılından beri waffle denilince akla ilk gelen mekanlardan olan Abbas gerek lezzetli waffleları gerekse kalitesi ile yıllardır tatlıseverlere hizmet vermeye devam ediyor. 35 çeşit waffle'ın yer aldığı mekanda 10 çeşit çikolata, özel soslar ve taze meyve çeşitleri yer alıyor. Siyah-beyaz çikolatalı, muzlu ve çilekli waffle en çok tercih edilenler arasında.

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