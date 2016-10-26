Tatlılarının tadı damağınızda kalacak mekanlar
İstanbul'da hem lezzeti hem de tecrübesi ile tatlı yapımında öne çıkan birçok kaliteli mekan mevcut. İşte en lezzetli tatlıları deneyebileceğiniz mekanlar:
Ağızları tatlandırmak veya yemeklerden sonra kapanışı yapmak için tercih edilen tatlılar, pek çoğumuzun karşı koyamadığı lezzetlerin başında geliyor. İstanbul'da hem lezzeti hem de tecrübesi ile tatlı yapımında öne çıkan birçok kaliteli mekan mevcut. İster kendinize küçük bir ziyafet çekin isterseniz de sevdiklerinize tadımlık lezzetler alın ama mutlaka bu tatlıcılara uğrayarak enfes tatlı çeşitlerinin tadına bakın.
İŞTE İSTANBUL'DAKİ EN İYİ TATLICILAR:
1. İNCİ PASTANESİ - BEYOĞLU
Profiterolleriyle haklı bir üne sahip olan İnci Pastanesi, mekana girdiğinizde üzerinde kaşıklar saplanan hazır profiterolleri ile sizi lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Enfes profiterollerin yanında bir bardak limonata söylemeyi unutmayın.
2. BAHAR PASTANESİ - NİŞANTAŞI
Nişantaşı'nın en eski pastanelerinden olan Bahar Pastanesi, taze ve lezzetli ürünleriyle vitrininin önünden geçenlerin yıllardır ağızlarını sulandırmaya devam ediyor. Çeşit çeşit pasta, kurabiye ve tatlının yer aldığı mekanda, en çok beğenilen ürünlerin başında şeffaf görüntüsü ve taze kaymağı ile kaymaklı lokum yer alıyor. Akyamaç turtası ve Santarone isimli içi muzlu milföy, üstü ise profiterol toplarından oluşan enfes tatlıları ile mekan tatlı denilince şehirde ilk sıralada yer alıyor.
3. AB'BAS WAFFLE - BEBEK
1983 yılından beri waffle denilince akla ilk gelen mekanlardan olan Abbas gerek lezzetli waffleları gerekse kalitesi ile yıllardır tatlıseverlere hizmet vermeye devam ediyor. 35 çeşit waffle'ın yer aldığı mekanda 10 çeşit çikolata, özel soslar ve taze meyve çeşitleri yer alıyor. Siyah-beyaz çikolatalı, muzlu ve çilekli waffle en çok tercih edilenler arasında.
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