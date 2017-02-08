Tatlı kriziniz geldiğinde uğrayabileceğiniz 6 lezzetli mekan
Anlık mutluluk için tatlı tüketmek birebir. İşte tatlı krizlerinizin vazgeçilmezi olacak mekanlar...
Mutluluğun en kestirme yollarından biri şüphesiz birçok insan için tatlı yemek. Keyfinize keyif katan, damakları şenlendiren lezzetlere hayır demek biraz zor oluyor. Tatlı krizlerini mutlu sonlandırmak için enfes lezzetler sunan mekanlar ise en keyifli kaçış noktaları haline geliyor. İşte bazıları:
1. Mendel's
Müthiş tatlılarıyla Mendel's Akaretler'de yer alıyor. Hoş ambiyansı, güzel müzikleri ve ilgili servisi ile çok başarılı bir mekan. Mutluluğun formülünü bulabileceğiniz bu mekanda enfes lezzetler bağımlılık yaratıyor. Chocolate bomb, sizzling brownie, Odeon, Mendel's cup ve Saint Germain denenmesi gerekenler arasında. Yolunuz düştüğünde bu şirin mekana mutlaka uğrayın.
2. Kukis
Acıbadem'de tatlı sevenleri karşılayan Kukis gidebileceğiniz en doğru adreslerden birisi. Birbirinden güzel tatlılarını yemekten vazgeçemeyeceksiniz. Bardakta tiramisu, opal, çilekli trifle, rulo muz, ekpa, polka gibi muhteşem lezzetler sunuyor. Sımsıcak ortamı ve güzel sunumu ile kalpleri fetheden bu mekan favori yerlerinizden biri olmaya hazır.
3. Pasta Sanatı
Damaklarınızı çatlatan lezzetler sunan Pasta Sanatı birden fazla şubesi olan şirin bir mekan. Özellikle ekler konusunda çok usta olan bu yerde tiramisu, profiterol, kazandibi, aşure, muhallebi gibi birçok çeşitte tatlılar sunuyor.
4. La Vita Patisserie
La Vita Patisserie Nişantaşı'nda yer alıyor. Hem gözünüze hem de damağınıza hitap edecek lezzetler barındıran bu mekan tatlı molası için en ideal yerlerden biri. Çilekli milföy, ekler, tatlı kurabiye, krokanlı çikolatalı pasta gibi harika seçenekleriyle tatlı sevenleri ağırlıyor. Unutamayacağınız tatlılarıyla kendini aşık ediyor.
5. Baylan
Bebek'te yer alan Baylan şahane tatlılarıyla tartışmasız en iyi tatlı durakları arasında. Muzlu pasta, kup griye, çintemani gibi birbirinden eşsiz lezzetlere yer veriyor. Deniz manzarasının keyfini de tatlınızla birlikte yaşayabilirsiniz. Sunumu, lezzeti ve servisi ile bu mekandan çok memnun ayrılabilirsiniz.
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