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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
08.02.2017 - 12:32, Son Güncelleme:

Tatlı kriziniz geldiğinde uğrayabileceğiniz 6 lezzetli mekan

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Tatlı kriziniz geldiğinde uğrayabileceğiniz 6 lezzetli mekan

Anlık mutluluk için tatlı tüketmek birebir. İşte tatlı krizlerinizin vazgeçilmezi olacak mekanlar...

Mutluluğun en kestirme yollarından biri şüphesiz birçok insan için tatlı yemek. Keyfinize keyif katan, damakları şenlendiren lezzetlere hayır demek biraz zor oluyor. Tatlı krizlerini mutlu sonlandırmak için enfes lezzetler sunan mekanlar ise en keyifli kaçış noktaları haline geliyor. İşte bazıları:  

1. Mendel's

Müthiş tatlılarıyla Mendel's Akaretler'de yer alıyor. Hoş ambiyansı, güzel müzikleri ve ilgili servisi ile çok başarılı bir mekan. Mutluluğun formülünü bulabileceğiniz bu mekanda enfes lezzetler bağımlılık yaratıyor. Chocolate bomb, sizzling brownie, Odeon, Mendel's cup ve Saint Germain denenmesi gerekenler arasında. Yolunuz düştüğünde bu şirin mekana mutlaka uğrayın.

Tatlı kriziniz geldiğinde uğrayabileceğiniz 6 lezzetli mekan

2. Kukis

Acıbadem'de tatlı sevenleri karşılayan Kukis gidebileceğiniz en doğru adreslerden birisi. Birbirinden güzel tatlılarını yemekten vazgeçemeyeceksiniz. Bardakta tiramisu, opal, çilekli trifle, rulo muz, ekpa, polka gibi muhteşem lezzetler sunuyor. Sımsıcak ortamı ve güzel sunumu ile kalpleri fetheden bu mekan favori yerlerinizden biri olmaya hazır.

 

Tatlı kriziniz geldiğinde uğrayabileceğiniz 6 lezzetli mekan

3. Pasta Sanatı

Damaklarınızı çatlatan lezzetler sunan Pasta Sanatı birden fazla şubesi olan şirin bir mekan. Özellikle ekler konusunda çok usta olan bu yerde tiramisu, profiterol, kazandibi, aşure, muhallebi gibi birçok çeşitte tatlılar sunuyor.

4. La Vita Patisserie

La Vita Patisserie Nişantaşı'nda yer alıyor. Hem gözünüze hem de damağınıza hitap edecek lezzetler barındıran bu mekan tatlı molası için en ideal yerlerden biri. Çilekli milföy, ekler, tatlı kurabiye, krokanlı çikolatalı pasta gibi harika seçenekleriyle tatlı sevenleri ağırlıyor. Unutamayacağınız tatlılarıyla kendini aşık ediyor.

Tatlı kriziniz geldiğinde uğrayabileceğiniz 6 lezzetli mekan

5. Baylan

Bebek'te yer alan Baylan şahane tatlılarıyla tartışmasız en iyi tatlı durakları arasında. Muzlu pasta, kup griye, çintemani gibi birbirinden eşsiz lezzetlere yer veriyor. Deniz manzarasının keyfini de tatlınızla birlikte yaşayabilirsiniz. Sunumu, lezzeti ve servisi ile bu mekandan çok memnun ayrılabilirsiniz.

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