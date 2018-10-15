Tatlı krizine sağlıklı çözüm: Granola bar
Canınız tatlı çekiyor ancak diyetinizi de bozmak istemiyorsanız çözüm fit atıştırmalıklarda! Hem sağlıklı hem de yapımı kolay granola ile tatlı krizlerinizin önüne geçebilirsiniz.
Sağlıklı bir atıştırmalık olan granola ani tatlı krizlerine en iyi çözümlerden biri. İçeriğindeki yararlı malzemelerle tam bir enerji deposu olan granola evde de kolayca hazırlanabilen bir lezzet.
Evde sağlıklı malzemelerle yapabileceğiniz granola ile hem katkı maddesi olmayan bir tatlı hazırlamış olursunuz hem de açlık krizlerinizin önüne geçebilirsiniz. Pratik bir tarifi olan granola barları her zaman yanınızda taşıyabilmeniz de bir başka avantaj.
Granola barlar kuruyemiş ve kuru meyvelerle yapılıyor. İsteğe göre siz de sevdiğiniz değişik malzemeler ekleyebilir veya sevmediklerinizi çıkarabilirsiniz. Kuruyemişler içlerindeki lifler sayesinde uzun süre tok tutmaları ile bilinirken kuru meyveler de tatlı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde gidermenin en pratik yolu. Beş çayı atıştırmalıkları için iyi bir alternatif olan granola barlar ile kahve ve çay saatinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.
DİYETİNİZİ BOZMAYACAK BİR SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIĞIMIZ DAHA VAR
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