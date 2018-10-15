Tatlı krizine sağlıklı çözüm: Granola bar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Fotoğraflar: Alamy
15.10.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Tatlı krizine sağlıklı çözüm: Granola bar

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Tatlı krizine sağlıklı çözüm: Granola bar

Canınız tatlı çekiyor ancak diyetinizi de bozmak istemiyorsanız çözüm fit atıştırmalıklarda! Hem sağlıklı hem de yapımı kolay granola ile tatlı krizlerinizin önüne geçebilirsiniz.

Sağlıklı bir atıştırmalık olan granola ani tatlı krizlerine en iyi çözümlerden biri. İçeriğindeki yararlı malzemelerle tam bir enerji deposu olan granola evde de kolayca hazırlanabilen bir lezzet.

Evde sağlıklı malzemelerle yapabileceğiniz granola ile hem katkı maddesi olmayan bir tatlı hazırlamış olursunuz hem de açlık krizlerinizin önüne geçebilirsiniz. Pratik bir tarifi olan granola barları her zaman yanınızda taşıyabilmeniz de bir başka avantaj.

Granola barlar kuruyemiş ve kuru meyvelerle yapılıyor. İsteğe göre siz de sevdiğiniz değişik malzemeler ekleyebilir veya sevmediklerinizi çıkarabilirsiniz. Kuruyemişler içlerindeki lifler sayesinde uzun süre tok tutmaları ile bilinirken kuru meyveler de tatlı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde gidermenin en pratik yolu. Beş çayı atıştırmalıkları için iyi bir alternatif olan granola barlar ile kahve ve çay saatinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Granola bar tarifi
Granola bar tarifi

Tatlı krizine sağlıklı çözüm: Granola bar

 

 

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