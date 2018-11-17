Tas kebabı yapmanın püf noktaları
Tas kebabı Türk mutfağının en lezzetli et yemeklerinin başında gelir. Tek başına servis edilebildiği gibi beğendiyle, patates püresiyle ya da pilavla da muhteşem bir uyum sergileyen tas kebabını yaparken, etlerin lokum gibi olması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İşte damakları çatlatacak tas kebabı yapmanın püf noktaları.
Tas kebabı yaparken dikkat edilmesi gereken ilk püf noktası etin kalitesidir. Yemeğinizi taze, yağları ve sinirleri temizlenmiş etle yapmaya dikkat etmelisiniz. Kasabınıza ya da et aldığınız marketteki reyon görevlisine tas kebabı yapacağınızı belirttiğinizde yardımcı olacaktır.
Yemeğinizi yaparken kullandığınız yağ da tas kebabının lezzetinde etkilidir. Yemeğinize tereyağı eklediğinizde ortaya çıkacak sonuç çok daha lezzetli olacaktır.
Bir sonraki aşamada eti iyice kavurduğunuzdan emin olmalısınız. Bunun için yağınızı tencerede iyice ısıttıktan sonra etleri içine ekleyin. Kaşıkla tencerenin içinde biraz çevirdikten sonra kapağını kapatın ve etleriniz suyunu salıp çekene kadar açmayın. Etlerin suyu çekilene kadar tencereye hiçbir şey eklemeyin.
Etin suyu çekildikten sonra diğer malzemelerinizi tencereye sırasıyla ekleyebilirsiniz. Bu sıralamada da yemeğinizin lezzeti açısından önemlidir. Etin ardından soğan, ardından da sarımsak eklenmelidir. Soğan ve sarımsakları aynı anda eklediğiniz takdirde soğanlar kavrulana kadar sarımsaklar yanar.
Tas kebabı pişirirken dikkat edilmesi gereken son püf noktası da yemeği kısık ateşte pişirmektir. Çok harlı ateşte piştiğinde tas kebabının etleri sertleşir. Bu nedenle yemeğinizi mutlaka kısık ateşte, ağır ağır pişirmelisiniz. Bu yemeğin suyunun da iyice helmelenmesini ve lezzetlenmesini sağlamak açısından önemlidir.
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