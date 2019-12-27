Tas kebabı tarifi

En sevilen tencere yemeklerinden biri olan tas kebabı, et ile sebzenin en güzel buluşması. Patates kızartması eşliğinde servis edilen bu nefis yemeğin lezzetine hayran kalacaksınız. Bu enfes kebabın akşam yemeğinde size eşlik etmek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...