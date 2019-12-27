Tas kebabı tarifi

En sevilen tencere yemeklerinden biri olan tas kebabı, et ile sebzenin en güzel buluşması. Patates kızartması eşliğinde servis edilen bu nefis yemeğin lezzetine hayran kalacaksınız. Bu enfes kebabın akşam yemeğinde size eşlik etmek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Soğanı kuşbaşı doğrayın.
Tencereyi ocağa alıp tereyağını eritin.
Eti tencereye alıp karıştırarak soteleyin.
Üzerine soğanı ve biberi de ekleyip ara ara karıştırarak birkaç dakika pişirin.
Ardından salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
Tuzu ve baharatları da ilave edin.
Etin üzerini biraz geçecek kadar su ekleyip kısık ateşte 20-25 dakika pişirin.
Patatesleri de küp küp doğrayıp kızartın.
Yemeğiniz hazır olunca patates kızartması eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun...