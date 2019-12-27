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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Tas kebabı tarifi
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Tas kebabı tarifi

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Tas kebabı tarifi

En sevilen tencere yemeklerinden biri olan tas kebabı, et ile sebzenin en güzel buluşması. Patates kızartması eşliğinde servis edilen bu nefis yemeğin lezzetine hayran kalacaksınız. Bu enfes kebabın akşam yemeğinde size eşlik etmek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 600 gram kuzu kuşbaşı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet soğan
  • 2 adet sivri biber
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • 3 adet patates
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1,5 bardak su
  • Kekik
  • Karabiber
  • Tuz

Hazırlanışı

Soğanı kuşbaşı doğrayın.

Tencereyi ocağa alıp tereyağını eritin.

Eti tencereye alıp karıştırarak soteleyin.

Üzerine soğanı ve biberi de ekleyip ara ara karıştırarak birkaç dakika pişirin.

Ardından salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Tuzu ve baharatları da ilave edin.

Etin üzerini biraz geçecek kadar su ekleyip kısık ateşte 20-25 dakika pişirin.

Patatesleri de küp küp doğrayıp kızartın.

Yemeğiniz hazır olunca patates kızartması eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun...

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Fotoğraf: iStock
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