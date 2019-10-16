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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Tas kebabı nasıl yapılır? İşte, patates püreli tas kebabı tarifi

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Tas kebabı nasıl yapılır? İşte, patates püreli tas kebabı tarifi

Tas kebabı, kuşbaşı dana etiyle yapılan en güzel yemeklerden biri. İster pilav isterseniz de makarna yemeklerinin yanına yapabileceğiniz tas kebabına yeni boyut getirip patates püresiyle buluşturduk. Peki, tas kebabı nasıl yapılır? İşte patates püreli tas kebabı tarifi...

Ülkemizde pek çok kebap çeşidi var, tas kebabı da bunlardan biri. Peki, Türk ve İran mutfağında sıklıkla yapılan tas kebabını bir de patates püresiyle denemeye ne dersiniz? Kuşbaşı kesilen dana etleri salça ve soğanla buluşuyor, patates püresinin üzerine eklendikten sonra sunuluyor. İşte, adım adım patates püreli tas kebabı tarifi

Kebabı için:

700 gram kuzu eti
1 adet soğan
1 yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
½ su bardağı sıvı yağ

Tas kebabı nasıl yapılır?

700 gram et yıkanıp süzüldükten sonra üzerine birer tatlı kaşığı pul biber, karabiber ve tuz eklenerek karıştırılır. Yemeklik doğranan 1 soğan, 1 yemek kaşığı salça ve yarım bardak sıvı yağ eklenerek malzemeler özleşene kadar karıştırılır. İyice karışan malzemeler bir tasa yerleştirilir. Yemeğin pişeceği tencereye, tas ters olarak yerleştirilir. Tasın üzerine taş v.s ağırlık yerleştirilerek içindeki etlerin hava alması engellenir. Su eklenerek yemek pişirilmeye başlanır, 30 dakika kadar pişirilir. 

Patates püresi için:

1 kilo patates – 3 adet büyük boy
3 – 4 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı krema
Tuz

Patates püresi nasıl yapılır?

Patateslerinizin ortasına bıçakla hafif bir çizik atın.
Ardından bir tencereye alın ve içerisine su koyup iyice haşlayın.
Patatesleri haşladıktan sonra çizik attığınız yerden soyun.
Soyduğunuz patatesleri rendenin kalın tarafıyla büyük bir karıştırma kabına rendeleyin.
Rendelediğiniz patateslerin içerisine tereyağı, krema, tuz ilave edip, bir patates eziciyle iyice ezin.
Pürüzsüz bir hale geldiğinde servis tabağına alıp, servis edin.

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