Taş ekmeği tarifi

Elazığ yöresine ait enfes bir geleneksel tatlı tarifimiz var sizin için: Taş ekmeği ya da taş ekmek tatlısı denen bu lezzeti, üst üste koyulmuş ve şerbetlenmiş krepler olarak tarif edebiliriz. Oldukça kolay ve pratik bir tatlı olan, evdeki temel birkaç malzemeyle kolayca yapılabilen taş ekmeği tarifimizi aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Hamuru için:
Şerbeti için:
Araları için:
Hamur için olan malzemeleri derin bir kasede iyice çırpın ve krep hamurundan daha akışkan bir kıvam elde edin.
Geniş bir tavaya kepçeyle azar azar döküp ince ve geniş krepler hazırlayın.
Krepleri soğuyana kadar bir kenara alıp şerbeti hazırlamaya başlayın.
Şeker ve suyu tencerede karıştırarak kaynattıktan sonra limon suyunu ilave edin.
10 dakika daha kaynatıp kapatın.
Tereyağını ayrı bir tavada köpürene kadar ısıtın.
Erimiş tereyağını şerbete ilave edip karıştırın.
Dilediğiniz miktarda cevizi dövün.
Genişçe bir fırın kabına bir kat krep koyup üzerine ılınmış şerbetten gezdirin.
Bir kat daha krep koyup yeniden şerbet gezdirin ve dövdüğünüz cevizlerden serpin.
Kreplerinizin yüksekliğini sayısına ve kalınlığına göre kendiniz belirleyebilirsiniz ancak ince kreplerden 10 kata kadar çıkabilirsiniz.
Tatlınızı pasta gibi dilimledikten sonra servis edebilirsiniz.
Farklı bir sunum isterseniz krepleri üst üste dizmek yerine 2 tanesini üst üste koyup rulo yaptıktan sonra dilimleyerek de servis edebilirsiniz.