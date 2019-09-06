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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Taş ekmeği tarifi
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Taş ekmeği tarifi

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Taş ekmeği tarifi

Elazığ yöresine ait enfes bir geleneksel tatlı tarifimiz var sizin için: Taş ekmeği ya da taş ekmek tatlısı denen bu lezzeti, üst üste koyulmuş ve şerbetlenmiş krepler olarak tarif edebiliriz. Oldukça kolay ve pratik bir tatlı olan, evdeki temel birkaç malzemeyle kolayca yapılabilen taş ekmeği tarifimizi aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 2 su bardağı süt
  • 3 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yumurta
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 2 su bardağı kadar un

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı şeker
  • Çeyrek limonun suyu
  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı

Araları için:

  • Ceviz

Hazırlanışı

Hamur için olan malzemeleri derin bir kasede iyice çırpın ve krep hamurundan daha akışkan bir kıvam elde edin.

Geniş bir tavaya kepçeyle azar azar döküp ince ve geniş krepler hazırlayın.

Krepleri soğuyana kadar bir kenara alıp şerbeti hazırlamaya başlayın.

Şeker ve suyu tencerede karıştırarak kaynattıktan sonra limon suyunu ilave edin.

10 dakika daha kaynatıp kapatın.

Tereyağını ayrı bir tavada köpürene kadar ısıtın.

Erimiş tereyağını şerbete ilave edip karıştırın.

Dilediğiniz miktarda cevizi dövün.

Genişçe bir fırın kabına bir kat krep koyup üzerine ılınmış şerbetten gezdirin.

Bir kat daha krep koyup yeniden şerbet gezdirin ve dövdüğünüz cevizlerden serpin.

Kreplerinizin yüksekliğini sayısına ve kalınlığına göre kendiniz belirleyebilirsiniz ancak ince kreplerden 10 kata kadar çıkabilirsiniz.

Tatlınızı pasta gibi dilimledikten sonra servis edebilirsiniz.

Farklı bir sunum isterseniz krepleri üst üste dizmek yerine 2 tanesini üst üste koyup rulo yaptıktan sonra dilimleyerek de servis edebilirsiniz.

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Fotoğraf: Alamy
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