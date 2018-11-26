Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, beygir gücüyle çevrilen taş değirmende zeytinlerin ezilmesiyle elde edilen doğal zeytinyağı, yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkelerinden müşterilere satılıyor.



Halkının hemen hemen hepsinin ekmek kapıları olan zeytinin simge haline geldiği Altınözü ilçesinde yaşamlarını sürdüren Sabahattin ve Janet Çelik

çifti, dedelerinden öğrendikleri geleneksel yöntemlerle "su zeyti" veya "su yağı" diye bilinen doğal zeytinyağını üretiyor. Meşakkatli bir süreçte hazırlanan yağları elde etmek için topladıkları zeytinlerin en iyilerini ayırarak dede yadigarı taş değirmenin içerisine koyan çift, öğütme işlemini gerçekleştiriyor.

Beygir gücüyle çevrilen yaklaşık bir tonluk değirmenin altında saatlerce ezilen zeytinler, kürek yardımıyla varillere dolduruluyor. Varillerde dinlenen parçalanmış taneler, bir süre sonra odun ateşinde ılık hale getirilen suda yıkanarak elle sıkılıyor. Suya karışan yağlar yüzeye çıkınca yine elle alınarak süzgeçlerden geçirilip bidonlarına dökülüyor.

Zahmetli yapım aşamasının ardından satışa hazır hale getirilen ve tamamen doğal olarak elde edilen yağlar, kilosu 50 liradan başta Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden olmak üzere yurt dışındaki müşterilere gönderiliyor.

Zeytinyağı üreticisi Sabahattin Çelik, (52), AA muhabirine, çocukluğundan beri zeytinyağını geleneksel yöntemle elde ettiklerini ve kazançlarını bu şekilde sağladıklarını anlattı. Doğal zeytinyağının, rafine zeytinyağlarından daha lezzetli olduğunu savunan Çelik, "Bu kolay bir iş değil, yapımı günlerce sürüyor ve meşakkatli. Bu, binlerce yıldır yapılan bir sıkım ve en doğal, çok lezzetli bir yöntem. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok, tamamen organik" dedi.

Yıllık üretimlerinin zeytinlerin verimine göre 7-8 ton arasında gerçekleştiğini kaydeden Çelik, bu yıl da üretime yeni başladıklarını ve bereketli bir yıl olmasını beklediklerini söyledi. Ürettiklerinin bir bölümünü yurt dışına sattıklarını ifade eden Çelik, "Çoğunlukla tüccarlara satıyoruz, onlar da yurt dışındaki alıcılarına gönderir. Son yıllarda çok fazla talep olmaya başladı. Kendimiz de yurt dışına gönderiyoruz özellikle Almanya, Avusturya, Yunanistan ve Fransa'da müşterilerimiz var" diye konuştu.

Fiyatın diğer rafine zeytinyağlarına göre yüksek olduğunu, bunun da lezzeti ve zahmetinden kaynaklandığını aktaran Çelik, "Ayrıca diğer zeytinyağlarında 100 kilogram zeytinden 20 kilogram yağ çıkarken bizim yöntemimizde 12-13 kilogram yağ çıkar, daha az verir bu yüzden de pahalı" ifadesini kullandı.

Janet Çelik de zeytinyağlarının lezzetini "tadına bakıp yiyen, doymaz" şeklinde yorumlayarak hiçbir zaman müşteri sıkıntısı yaşamadıklarını anlattı.

Müşterilerden Erdinç Edipoğlu da daha sağlıklı beslenmek için hiçbir makineden geçmeden doğal yolla elde edilen zeytinyağını tercih ettiğini kaydetti.

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