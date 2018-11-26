Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriTaş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep
GeriLezizz Haberler Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Haberler
AA
26.11.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep

Hatay'da, geleneksel yöntem olan beygir gücüyle çevrilen taş değirmende ezilen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Farklı lezzeti ve aromasıyla büyük talep gören doğal zeytinyağları, yorucu ve zahmetli yapım aşamasından sonra kilosu 50 liradan satışa sunuluyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, beygir gücüyle çevrilen taş değirmende zeytinlerin ezilmesiyle elde edilen doğal zeytinyağı, yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkelerinden müşterilere satılıyor.

Halkının hemen hemen hepsinin ekmek kapıları olan zeytinin simge haline geldiği Altınözü ilçesinde yaşamlarını sürdüren Sabahattin ve Janet Çelik
çifti, dedelerinden öğrendikleri geleneksel yöntemlerle "su zeyti" veya "su yağı" diye bilinen doğal zeytinyağını üretiyor. Meşakkatli bir süreçte hazırlanan yağları elde etmek için topladıkları zeytinlerin en iyilerini ayırarak dede yadigarı taş değirmenin içerisine koyan çift, öğütme işlemini gerçekleştiriyor. 

Beygir gücüyle çevrilen yaklaşık bir tonluk değirmenin altında saatlerce ezilen zeytinler, kürek yardımıyla varillere dolduruluyor. Varillerde dinlenen parçalanmış taneler, bir süre sonra odun ateşinde ılık hale getirilen suda yıkanarak elle sıkılıyor. Suya karışan yağlar yüzeye çıkınca yine elle alınarak süzgeçlerden geçirilip bidonlarına dökülüyor. 

Anıt ağaçtan elde edilen yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı
Anıt ağaçtan elde edilen yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı

Zahmetli yapım aşamasının ardından satışa hazır hale getirilen ve tamamen doğal olarak elde edilen yağlar, kilosu 50 liradan başta Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden olmak üzere yurt dışındaki müşterilere gönderiliyor. 

Zeytinyağı üreticisi Sabahattin Çelik, (52), AA muhabirine, çocukluğundan beri zeytinyağını geleneksel yöntemle elde ettiklerini ve kazançlarını bu şekilde sağladıklarını anlattı. Doğal zeytinyağının, rafine zeytinyağlarından daha lezzetli olduğunu savunan Çelik, "Bu kolay bir iş değil, yapımı günlerce sürüyor ve meşakkatli. Bu, binlerce yıldır yapılan bir sıkım ve en doğal, çok lezzetli bir yöntem. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok, tamamen organik" dedi. 

Yıllık üretimlerinin zeytinlerin verimine göre 7-8 ton arasında gerçekleştiğini kaydeden Çelik, bu yıl da üretime yeni başladıklarını ve bereketli bir yıl olmasını beklediklerini söyledi. Ürettiklerinin bir bölümünü yurt dışına sattıklarını ifade eden Çelik, "Çoğunlukla tüccarlara satıyoruz, onlar da yurt dışındaki alıcılarına gönderir. Son yıllarda çok fazla talep olmaya başladı. Kendimiz de yurt dışına gönderiyoruz özellikle Almanya, Avusturya, Yunanistan ve Fransa'da müşterilerimiz var" diye konuştu. 

Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge
Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge

Fiyatın diğer rafine zeytinyağlarına göre yüksek olduğunu, bunun da lezzeti ve zahmetinden kaynaklandığını aktaran Çelik, "Ayrıca diğer zeytinyağlarında 100 kilogram zeytinden 20 kilogram yağ çıkarken bizim yöntemimizde 12-13 kilogram yağ çıkar, daha az verir bu yüzden de pahalı" ifadesini kullandı. 

Janet Çelik de zeytinyağlarının lezzetini "tadına bakıp yiyen, doymaz" şeklinde yorumlayarak hiçbir zaman müşteri sıkıntısı yaşamadıklarını anlattı. 

Müşterilerden Erdinç Edipoğlu da daha sağlıklı beslenmek için hiçbir makineden geçmeden doğal yolla elde edilen zeytinyağını tercih ettiğini kaydetti. 

Natürel mi riviera mı Hangi zeytinyağı daha iyi
Natürel mi riviera mı? Hangi zeytinyağı daha iyi?

ZEYTİNYAĞINI YEMEKLERDE KULLANIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN DÖRT NOKTA

Zeytinyağı 101Lezzetli yemekler için zeytinyağı nasıl kullanılmalı? Zeytinyağı nasıl saklanmalı? Zeytinyağlı yemek yaparken nelere dikkat edilmeli? Salatalarınızda neden zeytinyağı kullanmalısınız? Zeytinyağı hakkında birçok püf noktası burada...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep

Giresunluların uzun yaşamasının sırrı bu yiyeceklermiş

Bodrum mandalinası cips ve lokum oldu

Bursalıların asırlık damak tadı tahinli pide