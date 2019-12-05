Tarte tatin tarifi

Tarte tatin, Fransız mutfağına ait nefis bir tatlı. 1880’lerde Paris’in güneyindeki bir bölgede yer alan Hotel Tatin’da yanlışlıkla icat edilen bu tatlı, özellikle elma mevsiminde hafif bir lezzet arayanların favorisi. Biz aşağıda hamurunun tarifini ayrıca anlattık. Ancak siz daha pratik bir çözüm isterseniz, tereyağlı milföy hamuru kullanarak da nefis tarte tatin yapabilirsiniz. Bu tatlıyı evinizde deneyip büyük bir keyifle yemek isteyenler için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…