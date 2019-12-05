Tarte tatin tarifi

Tarte tatin, Fransız mutfağına ait nefis bir tatlı. 1880’lerde Paris’in güneyindeki bir bölgede yer alan Hotel Tatin’da yanlışlıkla icat edilen bu tatlı, özellikle elma mevsiminde hafif bir lezzet arayanların favorisi. Biz aşağıda hamurunun tarifini ayrıca anlattık. Ancak siz daha pratik bir çözüm isterseniz, tereyağlı milföy hamuru kullanarak da nefis tarte tatin yapabilirsiniz. Bu tatlıyı evinizde deneyip büyük bir keyifle yemek isteyenler için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
Hamuru için:
Karameli için:
Dolgusu için:
Unu derin bir kaba eleyin.
Üzerine pudra şekeri, tuz ve vanilini ilave edin ve karıştırın.
Tereyağını küp küp doğrayıp unlu karışıma ilave edin.
Elinizle yağı çok fazla ezmeden ovalayarak karıştırın.
Üzerine soğuk suyu ilave edip tüm malzemeyi yoğurun.
Streç filme sardığınız hamuru buzdolabında 1 saat dinlendirin.
Bu esnada elmaları soyup dilimleyin ve kararmamaları için limonlu suya alın.
Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Toz şekeri tencerede kısık ateşte karıştırmadan eritin.
Şeker eriyip altın rengi olunca krema ve tereyağını ilave edip karameli ocaktan alın.
Sürekli karıştırarak yağ ve kremayı da şekerde eritin.
Elmaları 26 santimetre genişliğindeki kalıbın ya da döküm tavanın dibine yerleştirip üzerine karameli dökün.
Kalıbı fırına verip 15 dakika kadar elmaları pişirin. (Arzu ederseniz çubuk tarçın, yıldız anason gibi baharatlarla lezzeti farklılaştırabilirsiniz.)
Bu sürenin sonunda kalıbı fırından çıkarıp ılınması için 10-15 dakika kadar bekletin.
Bu esnada hamuru buzdolabından çıkarıp merdaneyle 28 santimetre çapında açın.
Hamuru elmaların üzerine kapatıp kenarlarını içe kıvırarak elmaların çevresinde bir çerçeve oluşturun.
Hamurun üzerini çatalla delip kalıbı yeniden fırına verin ve 25-30 dakika daha pişirin.
Hamur kızarınca tatlıyı fırından çıkarıp 10 dakika kadar dinlendirin.
Servis tabağına ters çevirerek çıkardığınız tatlıyı dilimleyip tabaklara alın.
Üzerine vanilyalı dondurma ya da kaymak koyabilirsiniz. Afiyet olsun…