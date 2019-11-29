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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Tarifini kendi buldu! Kilosu 350 TL'den...

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Tarifini kendi buldu! Kilosu 350 TL'den...

Antalya'da Türkiye'nin ilk balık pastırmasını üreten Ahmet Akbaş, pastırmayı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kilosu 350 TL olan balık pastırması, 150 TL'ye satılan dana pastırması kadar beğeniliyor.

Antalya'da sağlık sektöründe çalışan Ahmet Akbaş, memleketi Çanakkale'ye gittiğinde ağabeyinin yaptığı balık pastırmasını çok beğenerek, kendisi için pastırma yapmaya başladı.

ilk denemesinde başarısız olan Akbaş, defalarca denemesinin ardından kendi tarifini buldu. Hobi olarak yaptığı pastırmalar yakınları tarafından çok beğenilince, pastırma yapımı için uygun balık türlerini araştırdı.

Japonya'ya ihraç edilen akya ve orkinos balıklarını alan Akbaş, balık pastırma üretimine başladı. 

Tarifini kendi buldu Kilosu 350 TLden...

'100 KİLO BALIKTAN 35 KİLO PASTIRMA'

Balık pastırmasının, kilosu 350 TL'den Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini belirten Akbaş, "Aslen 8 yıldır sağlık sektöründe çalışıyorum. Bu işe hobi olarak deneme amaçlı başladım. Tadına bakan herkes beğenince üretmeye başladım. Japonya'ya ihraç edilecek akya ve orkinos balıklarından alıyorum. Hazırlanma süreci yaklaşık 35 gün. Balığın 15 günü tuzda bekleyerek geçiyor, daha sonra buzlu suya giriyor. Suyu belli derecelerde tutmak gerekiyor. Ardından çemenlenip kurutmaya giriyor. Tekrardan çemenleyip kurutunca pastırma haline geliyor. 100 kilo balıktan 35 kilo pastırma üretiliyor. Hazır hale gelen pastırmalar öncelikle bağımsız bir şirkete gıda analizine gönderiliyor. Analizin ardından süreci biten pastırmalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor" dedi. 

       Tarifini kendi buldu Kilosu 350 TLden...

'MEVZUATTA HENÜZ YERİ YOK'

Şu ana kadar pastırmanın tadına bakanlardan olumsuz tepki almadığını belirten Akbaş, “Ürünü alan herkes beğeniyor ve istemeye devam ediyor. Mevzuatta henüz balık pastırmasının yeri yok. 6 ay önce gerekli makamlara başvurularımı yaptım. Cevap olarak füme tesisi kurmam söylendi. Ancak yaptığım işin fümelemeyle ilgisi yok. Bu ürün fırın kullanılmadan tamamen kuru ortamda üretiliyor" diye konuştu.

'DANA PASTIRMASINA BENZİYOR'

Balık pastırmasının tadına bakan Görken Güner, "Sadece çok hafif bir balık tadı geliyor. Onun dışında çemeni ve baharatlarıyla dana pastırmasına benziyor" dedi.

Balık pastırmasının deniz mahsullü makarnalarda kullanılabileceğini söyleyen Mustafa Dereli de “Genel olarak dana pastırma ile aynı baharatlar kullanılmış. Arkadan balığın o denizimsi tadı da geliyor. Tadı güzel, ben beğendim" diye konuştu.

                                                                                                                                                       

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