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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kurabiye Tarifleri>Tarçınlı kurabiye tarifi
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Tarçınlı kurabiye tarifi

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Tarçınlı kurabiye tarifi

Kurabiye tarifleri arasında en pratik ve en lezzetli olanlardan biridir tarçınlı kurabiye. Her evde bulunabilen birkaç temel malzemeyle yapılır ve tadına doyum olmaz. Tarçın sevmeyenlerin bile çok beğeneceği bir tarçınlı kurabiye tarifi arıyorsanız içeriğimize bir göz atın. Çok beğeneceğinize eminiz…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 yumurtanın sarısı
  • 150 gram yumuşatılmış tereyağı
  • 2.5 su bardağı un
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 1 paket vanilya
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • Yarım paket kabartma tozu

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı pudra şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Hazırlanışı

Yumurta sarılarını pudra şekeri ve yumuşatılmış tereyağı ile birlikte bir çırpma kabına alın.

Mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Un, tarçın, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edip elinizle yoğurun.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

Fırını 190 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.

Kurabiyelerin üstü kızarmadan fırından çıkarın.

Tarçın ve pudra şekerini ufak bir kasede karıştırıp fırından çıkardığınız kurabiyelerin üzerine serpin.

Soğuyunca servis edebilirsiniz.

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