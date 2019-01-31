Kurabiye tarifleri arasında en pratik ve en lezzetli olanlardan biridir tarçınlı kurabiye. Her evde bulunabilen birkaç temel malzemeyle yapılır ve tadına doyum olmaz. Tarçın sevmeyenlerin bile çok beğeneceği bir tarçınlı kurabiye tarifi arıyorsanız içeriğimize bir göz atın. Çok beğeneceğinize eminiz…
Üzeri için:
Yumurta sarılarını pudra şekeri ve yumuşatılmış tereyağı ile birlikte bir çırpma kabına alın.
Mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Un, tarçın, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edip elinizle yoğurun.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
Fırını 190 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.
Kurabiyelerin üstü kızarmadan fırından çıkarın.
Tarçın ve pudra şekerini ufak bir kasede karıştırıp fırından çıkardığınız kurabiyelerin üzerine serpin.
Soğuyunca servis edebilirsiniz.