Tantuni tarifi

Eti küçük küp şeklinde doğrayıp tencereye alın.



Yeteri kadar su ekleyin ve et suyunu çekene kadar haşlayın.



Tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyip kızdırın.



Haşlanan etleri de tavaya alın.

Kırmızı toz biber ekleyip ara ara su ilave ederek etleri güzelce pişirin.



Lavaşı da etin üzerine bastırıp yağını çektirin ve ekmeği bir kenara alın.

Domatesleri soyup küp küp doğrayın.



Lavaşın ortasına soğanı ekleyin.



Üzerine ufak ufak doğradığınız domatesi, maydanoz ve naneyi yerleştirin.



Pişen eti de üzerine serpin.



En son limon sıkıp, tuz, kırmızı toz biber serperek dürüm haline getirin.

Afiyet olsun...