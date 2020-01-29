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Et Yemeği Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 29.01.2020 - 11:50,Son Güncelleme:/

Tantuni tarifi

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Tantuni tarifi

Tantuniyi sevmeyen yoktur. Adı bile iştah kabartmaya yetiyor. Mersin mutfağının bu benzersiz lezzetini evde de pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Lokum gibi pişen et, lavaş ekmeği ile buluşunca tadına doyamayacaksınız. İşte kendi mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz tantuni tarifi… Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram dana antrikot
  • 2 adet domates
  • 3 adet orta boy kuru soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet nane
  • Kırmızı toz biber
  • Zeytinyağı
  • Su
  • Lavaş ekmeği
  • Limon

Hazırlanışı

Eti küçük küp şeklinde doğrayıp tencereye alın.

Yeteri kadar su ekleyin ve et suyunu çekene kadar haşlayın.

Tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyip kızdırın.

Haşlanan etleri de tavaya alın.

Kırmızı toz biber ekleyip ara ara su ilave ederek etleri güzelce pişirin.

Lavaşı da etin üzerine bastırıp yağını çektirin ve ekmeği bir kenara alın.

Domatesleri soyup küp küp doğrayın.

Lavaşın ortasına soğanı ekleyin.

Üzerine ufak ufak doğradığınız domatesi, maydanoz ve naneyi yerleştirin.

Pişen eti de üzerine serpin.

En son limon sıkıp, tuz, kırmızı toz biber serperek dürüm haline getirin.

Afiyet olsun...

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