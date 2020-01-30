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Haber Giriş: 30.01.2020 - 16:33,
Tandır kebabı tarifi
Türk mutfağı birbirinden güzel kebap çeşitleri ile dolu. Bunlardan biri de nefis tandır kebabı. Farklı şehirlerde yapılan tandır kebabının lokum gibi pişen kuzu etiyle tadına doyum olmuyor. Ayrıca, Yozgat'ınki de bir başka güzel. Yozgat'ın geleneksel lezzetlerinden tandır kebabının nasıl yapıldığını sizin için araştırdık. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
- Izgarada
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
- 1 kilogram kuzu eti
- 500 gram domates
- 250 gram sivri biber
- 2 adet kuru soğan
- Tuz
- Karabiber
Hazırlanışı
Bir gün önceden eti tuzlayıp dinlendirin.
Eti şişlere takıp tandır ocağında iki taraflı ateşin ortasında 30 dakika pişirin.
Ardından pişen etleri 10-15 dakika közde bekletin.
Domates ve biberleri de ayrı olarak pişirin.
Eti özel pidesinin üzerine yerleştirin.
Karabiber ve tuz ilave edin.
Domates, biber ve soğan eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun...