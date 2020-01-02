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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Tandır çorbası tarifi
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Tandır çorbası tarifi

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Tandır çorbası tarifi

Çorbalar, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden. Hem besleyici hem de sağlıklı olduğu için her sofrada ayrı bir yeri var. Tandır çorbası da o nefis tatlardan biri. Kış sofralarınızı şenlendirecek tandır çorbasını merak edenler için malzeme listesi ve yapılış aşamalarını aşağıda yazdık. Çok seveceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 250 gram et (az yağlı)
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı pirinç
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Pul biber

Hazırlanışı

İlk olarak eti kavurun.

Üzerine su ekleyip haşlayın.

Etler haşlandıktan sonra didikleyin.

Etin suyunu da süzerek ayrı bir tenceye alın.

Su kaynayınca pirinci ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.

Diğer taraftan da yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın. Üzerine 2 yemek kaşığı un ekleyip karıştırın. Çorbaya yavaş yavaş ilave edin.

Önceden hazırlanan eti de çorbaya ekleyip bir süre kaynatın ve ocaktan alın.

Üzerine de tereyağlı pul biberli sosu gezdirin.

Afiyet olsun...

Fotoğraf: Alamy
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