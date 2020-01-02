Tandır çorbası tarifi

İlk olarak eti kavurun.



Üzerine su ekleyip haşlayın.



Etler haşlandıktan sonra didikleyin.



Etin suyunu da süzerek ayrı bir tenceye alın.



Su kaynayınca pirinci ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.



Diğer taraftan da yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın. Üzerine 2 yemek kaşığı un ekleyip karıştırın. Çorbaya yavaş yavaş ilave edin.

Önceden hazırlanan eti de çorbaya ekleyip bir süre kaynatın ve ocaktan alın.



Üzerine de tereyağlı pul biberli sosu gezdirin.

Afiyet olsun...