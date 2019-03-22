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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Tam temkinli tavuk çorbası tarifi
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Tam temkinli tavuk çorbası tarifi

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Tam temkinli tavuk çorbası tarifi

Tavuk çorbası kışın şifasıyla, yazın lezzetiyle sofralarımızdan eksik olmayan lezzetlerden. Biz bugün tavuk çorbasının içine birkaç tane de sebze ekledik, enfes bir yemek çıkardık ortaya. Herkesin afiyetle yiyeceği tam temkinli tavuk çorbası tarifi hemen aşağıda, çorbanız kısa sürede sofranızda.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 tavuk göğüs eti
  • 4 su bardağı tavuk suyu
  • 15 gram tereyağı
  • 1 çorba kaşığı un
  • 1 adet çarliston biber
  • 1 adet Arnavut biberi
  • 1 küçük havuç
  • 1 küçük kabak
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Tavuğu haşlayın ve suyunu bir kenara alıp eti tel tel ayırın.

Tereyağını eritip unu karıştırarak kavurun.

Topaklanmaması için tahta kaşıkla karıştırarak tavuk suyunu da ilave edin.

Biber, havuç ve kabakları yıkayıp soyun.

Havuç ve kabakları küp küp doğrayın.

Biberleri ince ince kıyın.

Sebzeleri çorbaya ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Sıcak sıcak servis yapın.

Fotoğraf: Ingimage
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