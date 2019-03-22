Tavuk çorbası kışın şifasıyla, yazın lezzetiyle sofralarımızdan eksik olmayan lezzetlerden. Biz bugün tavuk çorbasının içine birkaç tane de sebze ekledik, enfes bir yemek çıkardık ortaya. Herkesin afiyetle yiyeceği tam temkinli tavuk çorbası tarifi hemen aşağıda, çorbanız kısa sürede sofranızda.
Tavuğu haşlayın ve suyunu bir kenara alıp eti tel tel ayırın.
Tereyağını eritip unu karıştırarak kavurun.
Topaklanmaması için tahta kaşıkla karıştırarak tavuk suyunu da ilave edin.
Biber, havuç ve kabakları yıkayıp soyun.
Havuç ve kabakları küp küp doğrayın.
Biberleri ince ince kıyın.
Sebzeleri çorbaya ekleyip yumuşayana kadar pişirin.
Sıcak sıcak servis yapın.