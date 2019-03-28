Hammaddesi susam olan tahin sağlıklı yağlar açısından çok zengin ve çok lezzetli bir ürün. Özellikle tatlılara çok yakışan tahinle biz bugün trüf yaptık. Çok basit bir tarifi olan tahinli trüfün malzemeleri de her evde bulunabilen birkaç temel gıda. Tahinli trüfü siz de kolayca yapabilir, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. İşte tahinli trüf tarifi...
Bisküvileri robotta çekin.
Susam hariç diğer malzemeleri bisküvilere listedeki sırayla ilave edin ve güzelce karıştırın.
Karışımı yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Buzdolabından çıkardığınız malzemeden ufak toplar yapın ve susama bulayın.
Trüfleriniz hazır!