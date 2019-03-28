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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Tahinli trüf tarifi
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Tahinli trüf tarifi

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Tahinli trüf tarifi

Hammaddesi susam olan tahin sağlıklı yağlar açısından çok zengin ve çok lezzetli bir ürün. Özellikle tatlılara çok yakışan tahinle biz bugün trüf yaptık. Çok basit bir tarifi olan tahinli trüfün malzemeleri de her evde bulunabilen birkaç temel gıda. Tahinli trüfü siz de kolayca yapabilir, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. İşte tahinli trüf tarifi...

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 paket pötibör bisküvi
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 3 yemek kaşığı tahin
  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı iri dövülmüş ceviz veya fındık
  • Susam

Hazırlanışı

Bisküvileri robotta çekin.

Susam hariç diğer malzemeleri bisküvilere listedeki sırayla ilave edin ve güzelce karıştırın.

Karışımı yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Buzdolabından çıkardığınız malzemeden ufak toplar yapın ve susama bulayın.

Trüfleriniz hazır!

Fotoğraf: Alamy
tatlı tarifleri tahinli trüf trüf tarifleri
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