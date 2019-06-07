Taco nedir, nasıl yapılır?
Geleneksel Meksika yemeği taco, çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Yapımında tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler de tüketilebilir. Genellikle elle yenilmektedir. Peki, taco nasıl yapılır?
Meksika mutfağı denildiğinde ilk akla gelen yemeklerden biri de taco oluyor. Türkiye’de de müdavimi çok olan taco her evde bulunan malzemelerle yapılıyor. Peki, taco nasıl yapılır?
Malzemeler
•1 yemek kaşığı biber salçası
• 1 tatlı kaşığı domates salçası
• 1 su bardağı haşlanmış barbunya
• Yarım demet maydanoz
• Yarım çay bardağı kaşar peyniri
• 3 adet küp küp doğranmış domates
• 3 adet küp küp doğranmış taze soğan
• Kimyon
• Tuz
• Karabiber
• İsteğe göre tavuk veya kıyma eklenebilir.
Krep için
:• 2 yumurta
• 1 su bardağı un
• 1 su bardağı sü
t• Bir tutam tuz
Hazırlanışı
Krep için tuzu, unu, sütü, yumurtaları iyice çırpın ve oluşan bu karışımı ısıtılmış tavaya dökün. Kreplerin her iki yüzünü de çevirerek pişirin .Haşlanmış barbunyaları bir çatal yardımıyla ezin. İçine tuz, karabiber, kimyon, biber ve domates salçasını ekleyin. Tavada birkaç dakika karıştırarak karışımı kavurun. Kreplerinizin üzerine bu karışımı paylaştırın, üzerine yeşil soğan, domates, maydanoz ve kaşar peynirini ekleyin.