Taco nedir, nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriTaco nedir, nasıl yapılır?
GeriMutfak Tüyoları Taco nedir, nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
07.06.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Taco nedir, nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taco nedir, nasıl yapılır?

Geleneksel Meksika yemeği taco, çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Yapımında tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler de tüketilebilir. Genellikle elle yenilmektedir. Peki, taco nasıl yapılır?

Meksika mutfağı denildiğinde ilk akla gelen yemeklerden biri de taco oluyor. Türkiye’de de müdavimi çok olan taco her evde bulunan malzemelerle yapılıyor. Peki, taco nasıl yapılır?

Malzemeler

•1 yemek kaşığı biber salçası
• 1 tatlı kaşığı domates salçası
• 1 su bardağı haşlanmış barbunya
• Yarım demet maydanoz
• Yarım çay bardağı kaşar peyniri
• 3 adet küp küp doğranmış domates
• 3 adet küp küp doğranmış taze soğan
• Kimyon
• Tuz
• Karabiber
• İsteğe göre tavuk veya kıyma eklenebilir.

Krep için

:• 2 yumurta
• 1 su bardağı un
• 1 su bardağı sü
t• Bir tutam tuz

Hazırlanışı

Krep için tuzu, unu, sütü, yumurtaları iyice çırpın ve oluşan bu karışımı ısıtılmış tavaya dökün. Kreplerin her iki yüzünü de çevirerek pişirin .Haşlanmış barbunyaları bir çatal yardımıyla ezin. İçine tuz, karabiber, kimyon, biber ve domates salçasını ekleyin. Tavada birkaç dakika karıştırarak karışımı kavurun. Kreplerinizin üzerine bu karışımı paylaştırın, üzerine yeşil soğan, domates, maydanoz ve kaşar peynirini ekleyin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Taco nedir, nasıl yapılır?
Dibek kahvesi nasıl pişirilir?
Bayram pilavı (iç pilavı) nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı bayram pilavı tarifi
Kefir nedir, nasıl mayalanır?