Türk kahvesi aslında sadece kahve, su ve isteğe bağlı olarak şekerle yapılır. Ancak son dönemde biraz daha farklı bir Türk kahvesi lezzeti arayanların tercihi sütlü Türk kahvesi oluyor. Peki sütlü kahve nasıl yapılır? İşte sütlü Türk kahvesi tarifi…
Sütü cezveye alıp ocağa koyun. Üzerine kahve ve şekeri ekleyip bir kere karıştırın ve bırakın. Altını kısıp yavaş yavaş köpürmesini bekleyin. Kahvenin köpüğü oluşunca fincanlara pay edin. Kahvenin kalanını yeniden bir taşım kaynatın. Yeniden fincanlara paylaştırın. Sütlü kahveniz hazır!
Bu ölçüler şekerli kahve içindir. Orta kahve için şeker miktarını yarıya indirin. Sade kahve için hiç şeker koymayın.