Sütlü tel kadayıf nasıl yapılır? Pratik sütlü tel kadayıf tarifi
Un ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilen kadayıf, Türk mutfağı tatlılarında sıklıkla kullanılıyor. Genellikle şerbetle tatlandırılan kadayıfın en hafif halini denemek isteyenler için sütlü tel kadayıfın tarifini derledik. Peki, sütlü tel kadayıf nasıl yapılır?
Malzemeler
300 gr taze tel kadayıf
2 su bardağı pirinç fındık
250 gr tereyağı
Şerbeti için:
2,5 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı süt
1 damla limon suyu
Sütlü tel kadayıf nasıl yapılır?
Önce süt ve şekeri bir tencerede kısık ateşe koyun. Karıştırın ve kaynar kaynamaz ocaktan alın, soğumaya bırakın
Tel kadayıfları iki elinizle çekiştirip koparın. Böylece tel tel ayrılan kadayıfınız olacaktır. Fırına dayanıklı dikdörtgen cam tepsinin altına fırçayla pekmez ve sıvı yağ sürün. Didiklediğiniz kadayıfın yarısını bastırarak kabın içine yerleştirin. Fındık içini serpin ve ikinci kat kadayıfları üzerine yine bastırarak yerleştirin. Bir tavada yağları eritip, kızdırın ve hemen kadayıfın üzerine gezdirin.
Fırını 200 dereceye getirip ısıtın ve sıcak fırında en az 35 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın. Sıcak tatlının üzerine soğuk sütlü şerbetini gezdirin. Çekmesini bekleyip, dilimleyerek servise sunun.