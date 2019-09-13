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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
13.09.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Sütlü tel kadayıf nasıl yapılır? Pratik sütlü tel kadayıf tarifi

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Sütlü tel kadayıf nasıl yapılır? Pratik sütlü tel kadayıf tarifi

Un ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilen kadayıf, Türk mutfağı tatlılarında sıklıkla kullanılıyor. Genellikle şerbetle tatlandırılan kadayıfın en hafif halini denemek isteyenler için sütlü tel kadayıfın tarifini derledik. Peki, sütlü tel kadayıf nasıl yapılır?

Malzemeler

300 gr taze tel kadayıf
2 su bardağı pirinç fındık

250 gr tereyağı

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı süt
1 damla limon suyu

Sütlü tel kadayıf nasıl yapılır?

Önce süt ve şekeri bir tencerede kısık ateşe koyun. Karıştırın ve kaynar kaynamaz ocaktan alın, soğumaya bırakın

Tel kadayıfları iki elinizle çekiştirip koparın. Böylece tel tel ayrılan kadayıfınız olacaktır. Fırına dayanıklı dikdörtgen cam tepsinin altına fırçayla pekmez ve sıvı yağ sürün. Didiklediğiniz kadayıfın yarısını bastırarak kabın içine yerleştirin. Fındık içini serpin ve ikinci kat kadayıfları üzerine yine bastırarak yerleştirin. Bir tavada yağları eritip, kızdırın ve hemen kadayıfın üzerine gezdirin.

Fırını 200 dereceye getirip ısıtın ve sıcak fırında en az 35 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın. Sıcak tatlının üzerine soğuk sütlü şerbetini gezdirin. Çekmesini bekleyip, dilimleyerek servise sunun.

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