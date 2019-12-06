Sütlü mercimek çorbası tarifi

Mercimek sofralarımızın en sevilen ve en besleyici çorbalarının başında geliyor. Hele ki şöyle pürüzsüz kıvamlı, tavuk suyuyla pişirilmiş bir mercimek çorbası oldu mu bir porsiyon asla yetmiyor. Tam bir protein deposu olan mercimek çorbasına hem lezzet hem de sağlık katmak için biz bu kez bir de süt ilave ettik. Ortaya çıkan sonucu tarif etmeye kelimeler yetmedi. Size de mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Afiyet olsun…
Kuru soğanları yemeklik doğrayın.
Tereyağı ve sıvı yağı tencerede ısıtıp soğanları yağda kavurun.
Unu da ilave edip rengi değişene kadar kavurmaya devam edin.
Mercimekleri yıkayıp süzün ve soğanlara ilave edin.
Karıştırıp üzerine sıcak su ve tavuk suyu ekleyin.
Kapağını kapatıp mercimekler yumuşayana kadar pişirin.
Mercimekler pişince blender’dan geçirdiğiniz çorbaya sütü ve tuzu ekleyin.
4-5 dakika daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin.
Üzerine pul biber ve nane serperek servis edin.