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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Sütlaçlı zerde tarifi
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Sütlaçlı zerde tarifi

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Sütlaçlı zerde tarifi

Sütlaç ve zerde tatlısını ayrı ayrı herkes sever. Peki ikisini bir arada hiç denediniz mi? Mardin yöresinde daha çok özel günlerde hazırlanan sütlaçlı zerdenin tadını unutamayacaksınız. Farklı tatlar arayanların mutlaka denemesi geren bu tarifin malzemeleri ve yapılışı...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Sütlaç için:

  • 2 kilogram süt
  • 2 çay bardağı pirinç

Zerde için:

  • 2,5 litre su
  • 1 su bardağı pirinç
  • 2 su bardağı şeker
  • 9 - 10 adet yenibahar

Hazırlanışı

Sütlacın hazırlanışı:

Sütü bir tencerede kaynatın.

Pirinçleri yıkayın ve kaynamakta olan süte ilave edin.

Pirinçler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Kıvam alınca ocaktan alıp kaselere doldurun ve soğumaya bırakın.

Püf noktası: Sütlacın soğuması için zerdeden en az 4 - 5 saat önce hazırlanması gerekir.

Zerdenin hazırlanışı:

2,5 litre suyu tencereye koyup ocağa alın.

Tam kaynayınca yıkanmış pirinç ile tane şeklindeki yenibaharı ekleyin.

Pirinçler yumuşayana kadar pişirin ve şekeri ilave edin.

Birkaç taşım kaynadıktan sonra ocaktan alıp sütlacın üzerine ekleyin.

Kaselere eşit şekilde dağıtıp servis edin.

Afiyet olsun...

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Fotoğraf: Alamy
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