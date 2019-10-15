Sütlaçlı zerde tarifi

Sütlaç ve zerde tatlısını ayrı ayrı herkes sever. Peki ikisini bir arada hiç denediniz mi? Mardin yöresinde daha çok özel günlerde hazırlanan sütlaçlı zerdenin tadını unutamayacaksınız. Farklı tatlar arayanların mutlaka denemesi geren bu tarifin malzemeleri ve yapılışı...
Sütlaç için:
Zerde için:
Sütlacın hazırlanışı:
Sütü bir tencerede kaynatın.
Pirinçleri yıkayın ve kaynamakta olan süte ilave edin.
Pirinçler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
Kıvam alınca ocaktan alıp kaselere doldurun ve soğumaya bırakın.
Püf noktası: Sütlacın soğuması için zerdeden en az 4 - 5 saat önce hazırlanması gerekir.
Zerdenin hazırlanışı:
2,5 litre suyu tencereye koyup ocağa alın.
Tam kaynayınca yıkanmış pirinç ile tane şeklindeki yenibaharı ekleyin.
Pirinçler yumuşayana kadar pişirin ve şekeri ilave edin.
Birkaç taşım kaynadıktan sonra ocaktan alıp sütlacın üzerine ekleyin.
Kaselere eşit şekilde dağıtıp servis edin.
Afiyet olsun...