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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
29.04.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Sütlaç nasıl yapılır? Püf noktalarıyla sütlaç tarifi

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Sütlaç nasıl yapılır? Püf noktalarıyla sütlaç tarifi

Sütlaç deyip geçmeyin, aslında herkesin yapabileceğini sandığı ama kıvamını tutturmakta çok zorlandığı bir tatlıdır sütlaç. Peki sütlaç nasıl yapılır? Lezzetli sütlaç yapmanın püf noktaları nelerdir? Sütlaç yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Sütlü tatlı severlerin bayılacağı sütlaç tarifimiz ve sütlaç yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalarımız hemen aşağıda…

En sevilen sütlü tatlılardan biri olan sütlacı yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Bunların başında pişirme aşamalarına dikkat etmek gelir.

Sütlaç yaparken pirinci önce su, sonra sütle pişirmelisiniz. Sütü eklemeden önce pirinçlerin suyu iyice çektiğine de emin olmalısınız.

Fırın sütlaç tarifi
Fırın sütlaç tarifi

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da sütün soğuk olması. Sütlacın kıvamının iyi olması için soğuk sütten şaşmayın.

Sütlacın kıvamını artırmak için içine pirinç unu eklenir. Bu eklemeyi yapmadan önce pirinç ununu suda ezin. Sulandırılmış pirinç ununu ılıştırmadan tencereye eklemeyin. Sıcak ve soğuk sıvıların aniden bir araya gelmesi tatlınızın kıvamına zarar verebilir.

Sütlacın lezzetinin bir diğer kuralı da şekerini en son ilave etmektir.

Sütlaç tarifi
Sütlaç tarifi

Sütlü tatlılar genellikle soğuk yenir, bu nedenle tüketmeden önce buzdolabına kaldırılır. Siz de bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak tatlıyı buzdolabına kaldırmadan önce oda sıcaklığına geldiğinden emin olun. Tatlıları sıcakken buzdolabına kaldırmanız durumunda kıvamı ve lezzeti bozulabilir.

Sütlacınızın servisinde üzerine serpeceğiniz malzemeler de lezzetini artırmaya yarayacaktır. Öncelikle akla gelen tarçındır. Ancak arzu ederseniz dövülmüş fındık vb. malzemelerle de sütlacınızı süsleyip farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

Çikolata soslu sütlaç tarifi
Çikolata soslu sütlaç tarifi

Her şey tamamsa bir de örnek sütlaç tarifimiz var. Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeleri hazırlamakla başlayın.

1 litre su
1 su bardağı su
1 litre soğuk süt
2 su bardağı şeker
2 çay bardağı pirinç
2 yemek kaşığı pirinç unu

Pirinçleri güzelce yıkayıp tencereye alın. Tencereye suyunu ilave edin.

Pirinçlerin suyu çekmesini bekleyin. Pirinçler suyu tamamen çektikten üzerlerine sonra sütü ekleyin.

Bu arada başka bir kapta pirinç unu ve 1 bardak suyu karıştırıp güzelce ezin.

Tencerede kaynayan sütten 2 kepçe alıp pirinç unlu karışıma ilave edin.

Daha sonra pirinç unlu karışımın tamamını kaynar sütlü tencereye ekleyin.

Tek bir tencerede topladığınız bütün malzemeleri güzelce karıştırıp 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra şekerini ekleyin.

Tencerenizi güzelce karıştırıp, iki taşım daha kaynattıktan sonra kaselere pay edin. Kaseleri oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Sütlaçlarınız hazır.

5 dakikada hazırlayabileceğiniz 3 tatlı tarifiTatlı krizleri hepimizi zaman zaman etkisi altına alıyor. Öyle zamanlarda birkaç dakika içinde yapılabilecek enfes tatlılar arıyorsanız sizin için çok uygun 3 tarifimiz var. 5 dakika içinde hazırlayabileceğiniz tatlılarımız çok da lezzetli. Mutlaka deneyin...
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