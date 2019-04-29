Sütlaç nasıl yapılır? Püf noktalarıyla sütlaç tarifi
Sütlaç deyip geçmeyin, aslında herkesin yapabileceğini sandığı ama kıvamını tutturmakta çok zorlandığı bir tatlıdır sütlaç. Peki sütlaç nasıl yapılır? Lezzetli sütlaç yapmanın püf noktaları nelerdir? Sütlaç yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Sütlü tatlı severlerin bayılacağı sütlaç tarifimiz ve sütlaç yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalarımız hemen aşağıda…
En sevilen sütlü tatlılardan biri olan sütlacı yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.
Bunların başında pişirme aşamalarına dikkat etmek gelir.
Sütlaç yaparken pirinci önce su, sonra sütle pişirmelisiniz. Sütü eklemeden önce pirinçlerin suyu iyice çektiğine de emin olmalısınız.
Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da sütün soğuk olması. Sütlacın kıvamının iyi olması için soğuk sütten şaşmayın.
Sütlacın kıvamını artırmak için içine pirinç unu eklenir. Bu eklemeyi yapmadan önce pirinç ununu suda ezin. Sulandırılmış pirinç ununu ılıştırmadan tencereye eklemeyin. Sıcak ve soğuk sıvıların aniden bir araya gelmesi tatlınızın kıvamına zarar verebilir.
Sütlacın lezzetinin bir diğer kuralı da şekerini en son ilave etmektir.
Sütlü tatlılar genellikle soğuk yenir, bu nedenle tüketmeden önce buzdolabına kaldırılır. Siz de bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak tatlıyı buzdolabına kaldırmadan önce oda sıcaklığına geldiğinden emin olun. Tatlıları sıcakken buzdolabına kaldırmanız durumunda kıvamı ve lezzeti bozulabilir.
Sütlacınızın servisinde üzerine serpeceğiniz malzemeler de lezzetini artırmaya yarayacaktır. Öncelikle akla gelen tarçındır. Ancak arzu ederseniz dövülmüş fındık vb. malzemelerle de sütlacınızı süsleyip farklı lezzetler elde edebilirsiniz.
Her şey tamamsa bir de örnek sütlaç tarifimiz var. Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeleri hazırlamakla başlayın.
1 litre su
1 su bardağı su
1 litre soğuk süt
2 su bardağı şeker
2 çay bardağı pirinç
2 yemek kaşığı pirinç unu
Pirinçleri güzelce yıkayıp tencereye alın. Tencereye suyunu ilave edin.
Pirinçlerin suyu çekmesini bekleyin. Pirinçler suyu tamamen çektikten üzerlerine sonra sütü ekleyin.
Bu arada başka bir kapta pirinç unu ve 1 bardak suyu karıştırıp güzelce ezin.
Tencerede kaynayan sütten 2 kepçe alıp pirinç unlu karışıma ilave edin.
Daha sonra pirinç unlu karışımın tamamını kaynar sütlü tencereye ekleyin.
Tek bir tencerede topladığınız bütün malzemeleri güzelce karıştırıp 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra şekerini ekleyin.
Tencerenizi güzelce karıştırıp, iki taşım daha kaynattıktan sonra kaselere pay edin. Kaseleri oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Sütlaçlarınız hazır.
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