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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Süt helvası (Bursa helvası) tarifi
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Süt helvası (Bursa helvası) tarifi

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Süt helvası (Bursa helvası) tarifi

Kavruk tadın altından gelen o hafif şekerli enfes aroma… Süt helvası için kavrulmuş un ve sütün muhteşem uyumu diyebiliriz. Bursa helvası diye de bilinen ve fırında pişen bu çok lezzetli ve oldukça pratik tatlıyı siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 100 gram tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 1 litre süt
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya

Hazırlanışı

Sütün yarısını bir tencereye alın ve şekerini ilave edin.

Şeker tamamen eriyene kadar ocakta pişirin. Bu aşamada sütün kaynamasına gerek yok sadece şekerlerin erimesi yeterli olacak.

Daha sonra tencereyi ocaktan alın.

Kalan sütü ve yumurta sarısını da tencerenin üzerine ilave edin.

Güzelce çırpın ve soğumaya bırakın.

Tereyağını tavada eritmeye başlayın.

Eriyen tereyağının üzerine unu ilave edin.

Un hafif pembeleşene kadar kavurun.

Süt helvası yaparken unun kokusu çıkana kadar kavrulduğuna dikkat edin.

Gereğinden fazla kavrulması durumunda un kokusu baskın olacaktır.

Daha sonra kavrulmuş unu yavaş yavaş süte ekleyin.

Karıştırarak koyulaşmasına yardımcı olun ve kıvam alana kadar pişirin.

Karışım kıvam aldıktan sonra vanilyasını da ekleyin ve çok pişirmeden ocaktan alın.

Karışımı ısıya dayanıklı cam kaplara veya toprak kaselere dökün.

Fırını sadece üst rafı yanı ızgara bölümü ısınacak şekilde 200 derecelik ısıtın.

Önceden ısıtılmış fırında 20 dakika, sadece üstü kızarana kadar pişirin.

Fotoğraf. Ingimage
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