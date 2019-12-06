Suşi (sushi ) nasıl yapılır? İşte suşi tarifi, yapımı ve malzeme listesi

Dünyada popüler lezzetlerden olan suşi Türkiye'de de Uzakdoğu restoranlarında yer almaya başladı. Son yıllarda suşinin tüketimi artarken bu lezzeti evinde hazırlamak isteyenler de tarifleri internette araştırıyor. Peki, evde suşi nasıl yapılır? İşte, adım adım pratik sushi yapımı ve hazırlanışı.

MALZEMELER

1 adet nori (yosun yaprağı)

1 kâse sushi pilavı

1 ince dilim füme somon ya da ton balığı

2 ince dilim salatalık

1 kâse pirinç sirkesi

1 tatlı kaşığı wasabi

1 tutam susam

Serviste kullanmak için soya sosu

YAPILIŞI

Uzak doğu mutfağının vazgeçilmez tatlarından Suşi, gerekli malzemelerin bulunması halinde evde de üretilebilmektedir. Sushi hazırlama da en önemli nokta parazit içermeyen kaliteli su ürünlerinin kullanılmasıdır.

1- Streç ile kaplanmış bambu hasıra parlak tarafı altta kalacak şekilde noriyi (yosun yaprağını) koyun ve pirinç sirkesiyle hafifçe ıslatın.

2- Elinizi sirkeli su ile ıslatın ve hazırladığınız sushi pilavından bir parça alın. Fotoğraftaki gibi pilavı norinin üzerine eşit ve üst taraftan 1 parmak boşluk kalacak şekilde yayın. (parmak uçarınızı pirinç sirkesi ile ıslatırsanız elinize yapışmaz)

3- Yaydığınız pilavın üzerine şerit halinde wasabi sürün. Wasabi sürdüğünüz kısıma ince dilimlenmiş çiğ somon ve salatalığı yerleştirin, salatalıkların üzerine susam serpin.

4- Bambu hasırın size bakan tarafını hafif kaldırarak bıraktığınız 1 parmak boşluğa kadar çok sıkmadan sarın.

5- Bıraktığınız 1 parmak boşluğa gelince bambunun ucunu hafifçe kaldırarak norinin yapışmasını sağlayın.

6- Hazırladığınız ruloyu 6 eşit parçaya bölün ve servis tabağına alın. Soya sosu ya da zencefil turşusu ile servis yapın.

TON BALIKLI SUŞİ TARİFİ

Malzemeler

300 gram çok taze ton balığı

2 su bardağı yuvarlak pirinç

3 adet nori (suşi yosunu)

4 su bardağı su

2 yemek kaşığı pirinç sirkesi veya elma sirkesi

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Soya sosu

Wasabi

Hazırlanışı

Pirinci bol su ile yıkayın ve süzün. Süzdükten sonra verilen ölçüde suyla kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ateşi kısıp, 4-5 dakika daha pişirin. Daha sonra ateşten çekip, kapağı kapalı olarak 10 dakika dinlenmeye bırakın. Suyunu süzün. Daha sonra şekeri, sirkeyi ve tuzu, dinlenen ve suyu süzülen pirincin üzerine dökün ve tahta bir kaşıkla pirinç soğuyuncaya kadar karıştırın. Öte yandan çiğ ton balığından yarım santim inceliğinde ve uzunluğunda dilimler kesin. Üzerlerine wasabi veya soya sosundan ince bir kat sürün. Noriyi bambu Amerikan servis üzerine koyun içine suşi pilavını yayın. Sonra da üstüne ton balığını ekleyin. Dilerseniz nori kullanmadan soğumuş pirinçten 1 yemek kaşığı kadar alıp, elinizle yuvarlayarak köfte gibi toplar yapabilirsiniz. Dilimlediğiniz ton balığının bir dilimini alın ve bu hazırladığınız pirinç topuna sarın. Daha sonra elinizle üzerinden bastırarak uzunlamasına yassılaştırın. Yanında wasabi ve soya sosu ile servis yapın.