Suşi nedir, nasıl yenir?
Suşi son yıllarda ülkemizde de popülerleşmeye ve sıkça tüketilmeye başladı. Chopstick denilen yemek çubuklarıyla tüketilen suşiyi yerken bazı kuralları bilmek gereklidir. Peki, ana malzemesi balık olan suşi nedir, nasıl yenir?
Suşi, bir Japon mutfağı yemeğidir; pirinç sirkesi ve şeker ile tatlandırılmış haşlanmış pirinç (şari) üstüne veya içine balık, diğer deniz ürünleri veya sebze gibi malzemeler (neta) konarak servis edilir.Tek başına dilimlenerek servis edilen çiğ balığa saşimi denir.
Yağ seviyesi yüksek olan suşi çeşitlerinin kontrolsüz tüketilmesi, kolesterol seviyesinde yükselme, damar tıkanıklığı, kilo aldırma gibi sonuçlar doğurabilir, bu nedenle
SUŞİ NASIL YENİR?
Suşi yerken geleneksel çubuklar chopstickleri kullanabileceğiniz gibi, ellerinizi de kullanabilirsiniz. Çubuklarla zorlanıyorsanız çatal yerine elleriniz kullanabilirsiniz.
Suşi tek lokmada yenecek şekilde hazırlanmıştır. Bu yüzden ısırmadan yemelisiniz. Aksi halde dağılmasına neden olabilirsiniz.
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